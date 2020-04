Los estudiantes de primer año no podrán realizar las clases virtuales porque el proceso de admisión quedó inconcluso. | Fuente: RPP/ Arequipa | Fotógrafo: Pablo Rojas

Más de 22 mil estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) de Arequipa, iniciaron el año académico de manera virtual. El rector, Rohel Sánchez, y el ministro de Educación, Martín Benavides, encabezaron la ceremonia virtual que fue transmitida en vivo por la cuenta de Facebook de la casa de estudios.

La autoridad universitaria dijo que los estudiantes de segundo a quinto año accederán a esta modalidad no presencial, a travéz de la plataforma Meet-Google, que les permitirá interactuar con sus docentes. Los alumnos de primer año no podrán iniciar el año académico, porque no se realizó el último examen de admisión por la declaratoria de emergencia.

Sánchez, anunció que los universitarios de los últimos años de las escuelas de ingenierías y biomédicas, que requieran utilizar laboratorios, podrían asistir a clases presenciales desde el 11 de mayo.

La Dirección de Formación Académica (DUFA), será la encargada de monitorear las clases virtuales de las 59 escuelas profesionales de la universidad arequipeña.

“Esperamos que los estudiantes y su familia permanezcan sanos y seguros en este difícil momento que enfrenta la humanidad por el coronavirus. Seguro habrán algunos problemas por el uso de estos sistemas, pero tenemos la seguridad que vamos a superar los inconvenientes”, manifestó Sánchez, en su discurso inaugural.

El ministro de Educación, Martín Benavides, felicitó a la UNSA por ser la primera universidad pública del país que inicia el año académico bajo esta modalidad.

“La UNSA se pone delante de otras universidades públicas con esta iniciativa. Es un momento histórico donde debemos estar muy emocionados y pensar en los desafíos”, dijo Benavides.

Para desarrollar la nueva modalidad de estudio, la Dirección Universitaria de Tecnologías de la Información y Comunicación, elaboró una plataforma donde se puso a disposición 4 mil 500 aulas virtuales elaboradas por cerca de dos mil catedráticos.