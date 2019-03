El arzobispo de Lima, Carlos Castillo Mattasoglio, estuvo en la inauguración del año lectivo en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas en San Marcos. | Fuente: UNMSM

El arzobispo de Lima, Carlos Castillo Mattasoglio, estuvo presente este martes en la ceremonia de inauguración del inicio de clases de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, lugar donde comentó sobre el reciente conflicto en Las Bambas.



“El asunto es que quizás los peruanos estamos convocados a repensar los grandes proyectos nacionales y reubicar el lugar de la minería en su justo punto. Porque si no, así no sea ilegal, la minería nos come vivos. Es por ello por lo que el siglo XVII surge como un siglo rico y un siglo corrupto. Es la base también para que se produzca una reacción, pero también un encubrimiento e ideologización de la religión”, expresó.



El arzobispo de Lima también comentó sobre la corrupción. Al respecto, mencionó que en el país "tenemos la intuición de que hay un límite ante la corrupción, que puede ser vencida por la indignación".



Además, comentó que el tema de Las bambas es “un problema de absorción minera del país y de destartalamiento humano por la ambición financiera". Por ello pidió que como medida inmediata se deba resolver con diálogo y conversación.



Carlos Castillo Mattasoglio recomendó que es momento de que “se consulte a todo el pueblo para encontrar nuestro lugar. (Si no lo hacemos), vamos a acabar triturados, porque nos van a saquear de mil formas y lo peor es que saquean toda nuestra naturaleza y las personas”.