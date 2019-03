Los pobladores anunciaron que acatarán un paro indefinido. | Fuente: Foto referencial: Andina

Desde hace más de 50 días los pobladores de Fuerbamba (Apurímac) mantienen bloqueado el paso de vehículos de la empresa minera MMG Las Bambas -una de las principales productoras de cobre en el Perú- en el tramo del corredor minero que cruza el fundo Yavi Yavi por considerar que la empresa vulnera su propiedad privada.

El bloqueo afecta a la carretera pública que comunica la mina al puerto de Matarani, a la altura del distrito de Colquemarca, provincia de Chumbivilcas, región Cusco, lo que impide el transporte de los minerales. Esta situación, además de generar un conflicto social que crece día a día, genera una millonaría pérdida en las exportaciones de cobre.

Por el momento, la paralización le ha costado a la minera china MMG Las Bambas dejar de vender seis millones de dólares al día y aunque todavía se tiene stock de cobre para exportar por el puerto de Matarani, pronto estas reservas podrían agotarse.

¿Por qué protesta la comunidad?

Los pobladores reclaman que la empresa MMG Limited consiguió irregularmente que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declare como vía nacional una carretera de carácter comunal para que pasen los camiones encapsulados de la minera cargados de minerales, que aseguran producen gran contaminación en la zona.

El pedido de los manifestantes es ser considerados como parte de la zona de influencia directa de la minera y de esta forma lograr beneficios económicos por el uso de la vía.

El reclamo es constante en esta zona por el presunto daño ambiental ocasionado por el paso diario de más de 300 vehículos encapsulados, de la empresa minera MMG Las Bambas.

“Estamos criminalizados los dirigentes, lo que estamos reclamando el derecho de propiedad que tenemos, ya no queremos ni hablar, ni nada, queremos respeto a la propiedad, no queremos ni diez céntimos, nada, (queremos) que se lleven su carretera a otro lado", advirtió antes de ser detenido el presidente de la comunidad, Gregorio Rojas.

El origen del problema y la postura de la empresa

Según el Ministerio de Transportes y la empresa minera Las Bambas, en el 2008 ya existía un camino trochado en el fundo Yavi Yavi, abierta por sus antiguos propietarios. Incluso, el viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Raúl Molina, aseguró a RPP Noticias que la comunidad de Fuerabamba sabía que esta carretera fue declarada vía nacional en el 2018. Por esta razón, el funcionario advierte que "otras expectativas" han hecho que adopten una estrategia de "forzar la situación".

La comunidad de Fuerabamba, por su parte, insiste en negar la existencia de una trocha desde el año 2008, además de asegurar que la construcción de la vía en el 2012 fue hecha sin consultarles. Pese a esta posición, la minera está dispuesta a pagarles pero no por un concepto de compensación por tratarse -a juicio de la empresa- de una vía nacional.

El rol de los asesores acusados de extorsión

Los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo, asesores legales de la comunidad de Fuerabamba, fueron detenidos por presuntamente ser los cabecillas de la organización criminal 'Los Chavelos' dedicada al delito de extorsión.

La Fiscalía de Criminalidad Organizada de Abancay acusa a los hermanos de realizar acciones de extorsión en contra del proyecto minero Las Bambas con el fin de obtener el pago de 100 millones de soles, así como de ser los autores intelectuales del bloqueo de vías.

Ambos hermanos están acusados de ser responsables del entorpecimiento en el diálogo que la comunidad de Fuerabamba sostiene con la empresa minera, así como de que mantenga su demanda del pago de exorbitantes montos de los cuales ellos cobrarían un importante porcentaje.

Los pobladores mantienen un enfrentamiento con la minera. | Fuente: Imagen referencial: Andina

Comuneros no aceptan propuesta de diálogo

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, aseguró que el Gobierno apostará por el diálogo con las comunidades para resolver el conflicto en torno al proyecto minero de Las Bambas. De igual modo, el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, subrayó que su sector promovió en las últimas semanas reuniones entre las partes, con la finalidad de propiciar un acuerdo para resolver este conflicto.

Según explicó, el Gobierno está representado por el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes junto al viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Raúl Molina, quienes se reunirán mañana con las autoridades de Abancay en Apurímac.

El viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Raúl Molina, señaló que continuarán con reuniones con alcaldes provinciales de Apurímac en las que se intentará encontrar a algún interlocutor o alguna autoridad "que esté dispuesta a servir de puente" para acercar al Gobierno con la comunidad de Fuerabamba y solucionar el conflicto minero en Las Bambas.

Sin embargo, vecinos del distrito de Chalhuahuacho en Apurímac han anunciado una nueva medida de fuerza en protesta por el proyecto minero Las Bambas y por la liberación de sus directivos y asesores, quienes fueron detenidos por presunta extorsión.

En declaraciones a RPP, el dirigente Edward Quiroga aseguró que pese a la reunión que del Ejecutivo con el gobernador regional, ellos no aceptarán ningún diálogo hasta que no se libere su compañero Gregorio Rojas y a sus asesores legales, quienes fueron detenidos el jueves pasado por presuntamente formar parte de una organización criminal dedicada a la extorsión.

“De acá no nos movemos hasta que haya solución. Hubo un diálogo entre el gobernador regional y la comisión que vino de lima, pero acá la comunidad no va a aceptar ninguna negociación mientras no liberen al dirigente Gregorio Rojas a sus asesores legales, porque nosotros creemos que les han sembrado”.

El futuro del proyecto minero Las Bambas

Mientras todo esto ocurre, la compañía MMG Limited aseguró que el conflicto minero en Las Bambas (Apurímac) afectará la producción de cobre, debido a las dificultades para transportar el mineral.

En un comunicado, la empresa informó que las protestas de la comunidad de Fuerabamba se llevan a cabo cerca del ingreso a la mina, “interrumpiendo el transporte de personal, así como las operaciones logísticas de ingreso y salida”.

“La producción continúa en el sitio, sin embargo, luego de la suspensión de la logística de transporte de personal y suministros de ingreso, se espera que la producción se vea gradualmente afectada desde finales de esta semana”.

Las Bambas, ubicada a 4.000 metros sobre el nivel del mar, produjo unas 385.000 toneladas de cobre el año pasado, frente a las 453.000 toneladas en 2017, según datos del Ministerio de Energía y Minas.