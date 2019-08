Uno de cada dos niños en Perú padece de anemia. | Fuente: Andina

Las cifras son escalofriantes: uno de cada dos niños en el Perú tiene anemia, señaló Melissa García Montoya, representante de Pacífico Seguros, en el programa Encendidos. .“La anemia en particular es un problema muy grave. Es un problema del país”, agregó.

Uno de los principales inconvenientes es la falta de información. Una vez que los padres están al tanto de los efectos secundarios y de los síntomas, saben qué hacer al respecto. Por eso, RPP Noticias y Pacífico Seguros emprendió en una nueva campaña para dar a conocer las dudas que la población pueda tener con respecto a esta afección.

“La anemia es silenciosa, los padres no se dan cuenta que el menor la padece hasta que es muy tarde”, señaló Frida Delgado, vicepresidenta del directorio del Grupo RPP. Se informará sobre qué debe hacer la madre gestante o qué se debe pedir al asistir a un centro de salud.

Consecuencias de la anemia infantil

En el mundo, más de 273 millones de niñas y niños menores de 5 años sufren de anemia, según últimos reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Un niño que no se desarrolla correctamente hasta los cinco años va a ser un adulto que no va a estar completamente desarrollado en la sociedad. Que no va a poder desarrollar todas sus capacidades”. Es por ello que la “anemia está ligada al éxito en la vida”, sostuvo Delgado.

Algunos de los síntomas son silenciosos: el nivel de atención del niño no es muy alto o tiene fatiga. Si el menor no rinde en el colegio, puede deberse a la anemia y los niveles bajos de hemoglobina.

"Los daños son irreversibles si es que hasta los cinco años no se trata la anemia porque hasta esta edad los niños terminan de desarrollar sus conexiones neuronales", informó la representante de Pacífico Seguros. “Es crucial que un niño pase su infancia sin anemia porque va a perder capacidades para siempre”, advirtió Delgado.

La campaña “Fuertes contra la anemia” permitirá conocer por qué es importante erradicar esta enfermedad, cómo prevenirla y por qué debemos comprometernos a ser más responsables con un desarrollo infantil saludable.

Cómo detectar la anemia infantil

Señalaron la importancia del tamizaje, algo que muchos padres desconocen y que tal vez no sea fácil de encontrar en los centros de salud. En el sitio web de EsSalud, se explica que consiste en “una prueba muy sencilla la cual se le realiza a todo recién nacido al momento del alta".

Esta se realiza “a fin de prevenir enfermedades congénitas que afecten el sistema metabólico y que deriven en problemas posteriores como retardo mental o incluso la muerte”. La medición de la hemoglobina es gratuita al igual que los suplementos de hierro en caso los niños la padezcan, señaló García.

Según el Plan Nacional para la Reducción y Control de la Anemia Materno Infantil y la Desnutrición Crónica en el Perú 2017-2021, se espera que en el bicentenario de la independencia la tasa de anemia en niñas y niños se reduzca de 43.5% a 19%. Si trabajamos juntos e informados podemos cumplir y exceder este objetivo.