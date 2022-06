Matías Sternberg estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El gerente general del Banco de la Nación, Matías Sternberg, informó que ya está en marcha la renovación de cajeros MultiRed a nivel nacional, así como la instalación de estos dispositivos en nuevos puntos.

“Hemos cambiado en realidad 195 cajeros que ya tenían cierta edad, que presentaban algunos temas de intermitencia y que por obsolescencia hemos venido reemplazando”, dijo en Ampliación de Noticias.

“Venimos realizando 120 cambios de los 195 que vamos a realizar este año. Esos 195 de reemplazo se van a reencauchar, se van a modernizar y se van a instalar en nuevos puntos”, añadió.

El directivo detalló que se han seleccionado 150 puntos nuevos en los que serán instalados estos cajeros automáticos.



Banco de la Nación a nivel nacional

Matías Sternberg indicó que actualmente el Banco de la Nación tiene presencia en el 95 % de distritos con conectividad a nivel nacional, siendo su objetivo alcanzar el 100 %.

“Donde no hay conectividad (entre 180 y 200 distritos), tenemos presencia en algunos casos, usamos antenas especiales; pero no hemos logrado penetrar en todos los distritos que no tienen conectividad”, reconoció.

“Primero, vamos a completar el 100 % de los distritos con conectividad y, luego, vamos a iniciar una campaña para tratar de llegar a estos otros distritos”, añadió.

El directivo adelantó que como parte de la política de modernización del Banco de la Nación se está terminando un business case “para poder adquirir mil cajeros adicionales”.

