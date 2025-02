Mitos y verdades sobre el cáncer infantil: ¿los que superan la enfermedad son incapaces de tener hijos?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cáncer infantil es una de las enfermedades más difíciles de enfrentar, tanto para los niños diagnosticados como para sus familias. Sin embargo, a pesar de los avances en su tratamiento, persisten numerosos mitos y malentendidos que rodean esta condición.



En esta nota, la oncóloga pediatra Esmeralda León desmiente algunas de las creencias erróneas más comunes y proporciona información basada en ciencia para aclarar lo que realmente sabemos sobre el cáncer en la infancia. Conocer la verdad es esencial para apoyar mejor a los niños que enfrentan esta enfermedad y a sus seres queridos.



Mito 1: "Los niños con cáncer y los sobrevivientes son portadores de enfermedades"



Falso. En primer lugar, el cáncer infantil, como cualquier otro tipo de cáncer, no es contagioso. Es importante entender que el cáncer no se transmite de persona a persona. Además, los niños que han superado el tratamiento oncológico son niños completamente normales, con una microbiota similar a la de cualquier otro niño.



Esto significa que tienen los mismos microbios, como bacterias y virus, en su boca, nariz, intestinos y demás partes del cuerpo, ya que estos forman parte de la microbiota natural del organismo. Por lo tanto, no existe ningún riesgo de que los niños con cáncer puedan contagiar enfermedades, tal como ocurre con cualquier otro niño.



Mito 2: "Los supervivientes de cáncer infantil son incapaces de tener hijos"

Falso. Si bien algunos tratamientos pueden afectar la fertilidad tanto en hombres como en mujeres, con un tratamiento adecuado y el uso de métodos que minimicen los efectos secundarios, el riesgo para la reproducción es muy bajo.

Además, la preocupación de que los hijos de estos sobrevivientes puedan desarrollar cáncer infantil no es tan común como se cree. Solo alrededor del 10 % de los pacientes tienen una condición hereditaria que podría predisponer a sus descendientes a desarrollar cáncer. En el 90 % restante de los casos, el cáncer infantil no tiene un componente hereditario, por lo que no existe un riesgo significativo de que los hijos de estos sobrevivientes sufran la misma enfermedad.

Mito 3: "Los sobrevivientes de cáncer infantil tienen una vida corta"



Falso. De hecho, alrededor del 90% de los niños diagnosticados con cáncer logran curarse, especialmente cuando se detecta de manera temprana. La detección precoz y el tratamiento adecuado juegan un papel fundamental en la mejora de las tasas de supervivencia, permitiendo que muchos de estos niños lleven una vida plena y saludable después del tratamiento.



Mito 4: "Los sobrevivientes de cáncer infantil generalmente obtienen malos resultados en la escuela y el empleo"

Falso. De hecho, estos niños pueden lograr lo mismo que otros niños, sin ninguna afectación cognitiva o intelectual derivada del cáncer o de su tratamiento. Una vez que superan la enfermedad, los sobrevivientes de cáncer infantil se desarrollan de manera similar a cualquier otro niño que no haya tenido la enfermedad.

Aunque pueden existir algunas complicaciones, la plasticidad del cerebro en la infancia permite que el tratamiento adecuado pueda abordar estos desafíos, asegurando que el paciente continúe su desarrollo de manera satisfactoria, tanto en su educación como en su vida laboral en el futuro.



Mito 5: "Los sobrevivientes de cáncer infantil enfrentan desafíos sociales y generalmente tienen malas relaciones interpersonales"

Falso. El tratamiento oncológico infantil no solo se centra en la atención médica, sino que también involucra el apoyo de varios profesionales, incluyendo psicólogos y psiquiatras, quienes ayudan a los pacientes a lidiar con las emociones y situaciones que surgen durante y después del tratamiento. Con un adecuado acompañamiento emocional y un buen tratamiento, los sobrevivientes pueden llevar una vida plena, desarrollándose como adolescentes felices y adultos satisfechos.