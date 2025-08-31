Cancillería: Peruana desaparecida y hallada en Colombia será repatriada el martes 2 de septiembre

Según la Cancillería, el Consulado General del Perú en Bogotá se está haciendo cargo de los trámites y acciones correspondientes para su repatriación. La joven se encuentra recibiendo atención médica especializada en el Hospital Benjamín Barney (Colombia).

La Cancillería informó que la ciudadana peruana Lady Mayumi Navarro Lizama, quien fue hallada en Colombia tras ser reportada como desaparecida el pasado 13 de agosto en Piura, será repatriada este martes 2 de septiembre.

En un comunicado, el portafolio indicó que el Consulado General del Perú en Bogotá se está haciendo cargo de los trámites y acciones correspondientes para su repatriación.

"La joven fue localizada en la localidad de Florida, en el departamento de Valle del Cauca, en Colombia. Las autoridades están investigando si fue víctima de alguna organización delictiva criminal vinculada a la trata de personas", detalló.

La Cancillería señaló que el consulado peruano mantiene coordinación con las autoridades de protección del bienestar familiar de Colombia.

Además, refirió que, en estos momentos, Navarro Lizama se encuentra recibiendo atención médica especializada en el Hospital Benjamín Barney (Florida).

Precisó que la joven se ha comunicado por videollamada con sus familiares en Perú, quienes pudieron comprobar que se le está brindando la atención correspondiente.

"La Cancillería continuará en contacto con las autoridades médicas y de asistencia social colombianas para asegurar el retorno seguro de la connacional, a suelo patrio. En este contexto, reitera su compromiso con la protección de los peruanos en el exterior y la lucha contra la violencia hacia la mujer y la trata de personas", concluyó el comunicado.