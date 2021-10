"Tenemos que estar respondiendo las preguntas que nos hacen como si nosotros hubiéramos cometido los delitos", denunció la arqueóloga. | Fuente: Caral

Esta tarde, en diálogo con RPP Noticias, la reconocida arqueóloga y jefa del complejo arqueológico de Caral, Ruth Shady, denunció que viene siendo amenazada constantemente por una familia que ha invadido un sector del lugar, a pesar de que este hecho ya ha sido denunciado ante la Fiscalía.

“Todo mi equipo ha recibido las amenazas, incluidos los dos abogados, a uno de ellos le dijeron que lo iban a enterrar conmigo cinco metros debajo del suelo. Al otro abogado le dijeron que lo iban a asesinar a él y a sus hijos y su esposa. Pero además de eso, esta familia, que es la que ha invadido Coral, lo que está haciendo en estos momentos de pandemia, es que sus familiares también invadan. La Policía y la Fiscalía no están actuando como debería ser, de acuerdo con las normas existentes”, contó.

Asimismo, Shady reveló que uno de los arqueólogos de su equipo ha sido golpeado en la espalda, producto de lo cual fue conducido hacia el médico legista y, posteriormente al traumatólogo. “No es solamente contra mi persona sino contra todos los arqueólogos del equipo, que anda muy estresado”, agregó.

EL CASO

De acuerdo con la arqueóloga, el complejo arqueológico de Coral fue declarado patrimonio cultural de la Nación en el 2002. En el 2003, el Instituto Nacional de Cultura hizo la aprobación de todos sus límites y de la polígona del sitio. En el 2005 lo registraron como patrimonio cultural del Estado y, en el 2006, a nombre del Instituto Nacional de Cultura. A pesar de esto, el lugar ya no cuenta con resguardo policial.

“Hace poco tiempo, cuando han dejado sin Policía y hemos tenido problemas con nuestro personal y las amenazas por teléfono público, que no podíamos identificar ni el número de teléfono, entonces hemos estado acudiendo permanentemente. Finalmente, a través del ministro anterior fuimos donde él para que ayudara con el Ministerio. Dijo que no tenían suficientes policías, que teníamos que pagar 3780 a un Policía por ocho horas de trabajo”, denunció.

“Le dije al ministro de Cultura Neyra que no teníamos presupuesto, que si el Ministerio de Cultura lo podía asumir y nos dijo que no, que tampoco, que esa era la única salida que le habían dado”, añadió.

SU EQUIPO ES DENUNCIADO

La arqueóloga explicó que, a pesar de que ya se ha interpuesto una denuncia contra esta familia en el Poder Judicial, estos permanecen en el lugar.

“Hemos insistido en que esa gente tiene que ser sacada como invasores, porque eso está a nombre del Estado, les dieron seis días para que se retiraran y lo vieron en la corte Superior y en la Corte Suprema lo ratificaron en el año 2016, hasta el día de hoy siguen en el mismo sitio invadido de Coral”, expresó.

Asimismo, Shady indicó que ha sido denunciada penalmente por los invasores junto a su equipo de arqueólogos.

“Nosotros no comprendemos qué es lo que está ocurriendo, porque esas personas no tienen posesión ni titular alguna. A nosotros nos han denunciado por usurpación de sus tierras, entonces me han denunciado a mí y a los demás arqueólogos que trabajamos en Coral, como si nosotros fuéramos los usurpadores, cuando los usurpadores son ellos”, culminó y señaló que su equipo ya mantuvo una reunión virtual con miembros del Congreso de la República, quienes han optado por unanimidad defender el sitio arqueológico.

