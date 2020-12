Los representantes del Ejecutivo se reunieron con los trabajadores del agro en Ica. | Fuente: RPP Noticias

El cardenal Pedro Barreto dio detalles sobre la mesa de diálogo que mantuvieron representantes del Ejecutivo con un grupo de trabajadores de empresas agroexportadores en la región Ica, a fin de atender sus demandas ante las protestas que ya llevan cinco días.

En declaraciones a Conexión de RPP Noticias, el cardenal comentó que la situación es muy compleja, debido a la falta de representatividad entre los trabajadores, lo cual dificulta el diálogo. Sin embargo, indicó que las autoridades mantienen abierta la opción de conversar.

“Son grupos muy diversos y nosotros conversamos con un grupo bastante numeroso, pero que ellos mismos decían que no tienen representantes y que aquellos que dicen ser representantes no son. Mientras no haya un representante no puede haber una mesa de diálogo”, dijo.

Situación laboral

Respecto de las demandas de los trabajadores, el cardenal indicó que están exigiendo un trato digno por parte de sus empleadores. Según precisó, existen empresas que los maltratan al hacerlos trabajar en condiciones precarias.

“En realidad es que no se sienten tratados como personas. Aquí hay que diferenciar, no todos pasan eso. Hay algunas empresas que los suben en unos camiones en condiciones inhumanas y también no tienen servicios higiénicos mientras están ahí y en fin una situación que realmente es calamitosa”, indicó.

Sobre bloqueo de vías

Barreto destacó que la posición de los trabajadores no es beligerante y que también tienen voluntad de dialogar para llegar a un acuerdo. También dijo que se les ha explicado sobre las personas que se ven afectadas por las medidas de fuerza que han adoptado al bloquear las vías.

“Se les ha dicho como su derecho de protesta, eso está bien, pero que es un derecho que no puede afectar los derechos de otras personas, eso se les ha dicho se ha invocado y los ministros han invocado a eso, pero definitivamente están, no cerrados, pero dolidos, están dolidos por la situación que durante años han estado viviendo”, comentó.