Carlos Neuhaus, integrante del Comando Vacuna: “Unas 50 mil dosis llegan en diciembre y vienen con su sistema de frío”

Neuhaus sostiene que el país aún está en conversaciones con otros laboratorios y farmacéuticas para adquirir dosis de otras candidatas a vacunas. | Fuente: Lima 2019

Carlos Neuhaus, integrante del denominado Comando Vacuna, comentó en entrevista con Ampliación de Noticias de RPP Noticias, que según la información con la que cuenta su equipo de trabajo, el Perú tiene asegurada al menos 15 millones de dosis de las candidatas a vacuna contra la COVID-19.

“Nosotros tenemos 9.9 millones de vacunas de Pfizer y la de Covax Facility que aproximadamente pueden ser unos 6 millones de vacunas. Entonces, no tenemos mucho. Hoy salieron unas declaraciones del doctor Castillo de que estamos por cerrar con otra vacuna, pero por confidencialidad no podemos decirlo”, comentó.

Además, agregó que un primer lote de dosis llegaría en unas semanas. “El problema con Covax Facility es que vendría a mitad de año (de 2021), Pfizer vendría aproximadamente 1 millón en el primer trimestre, que estarían llegando 1.5 millones y 50 mil dosis ahora en diciembre y que estas vienen con su sistema de frío”, afirma.

Sin embargo, resaltó que la compra de vacunas es solo uno de los retos a los que se enfrenta el país para inmunizar a sus habitantes contra el nuevo coronavirus.

“Traer las vacunas es un reto. Estaba conversando con la gente de DHL, que esta agencia mundial de transportes y me dice que prácticamente todos los vuelos para las vacunas están más o menos comprometidos, las capacidades de frío, en el Perú, creo que todavía no hemos definido, no hay mucha información al respecto, pero lo que podemos indagar por terceras personas es que no hay suficientes. Se necesita un poco de transparencia. Creo que con este nuevo aire que se le ha dado a la Ministra, le hemos reiterado que estamos ahí, apoyando”, menciona.

“Han aparecido en el mundo (candidatas) a vacunas que tienen eficiencia de más del 90%, lo que es bastante bueno. […] Ya hay 9 mil millones de vacunas comprometidas en el mundo con los países, la mayoría con países desarrollados, pero ya hay países vecinos. Ayer ha salido, por ejemplo, que Brasil ha asegurado más de 46 millones de vacunas”, afirma.

CANDIDATAS A VACUNA

Neuhaus sostiene que el país aún está en conversaciones con otros laboratorios y farmacéuticas para adquirir dosis de otras candidatas a vacunas.

“Con Pfizer y Covax Facility, menos mal, esto se cerró antes de que ocurrieran todos estos líos. Yo tengo acá una lista de, por ejemplo, con quienes ha habido contacto: con AstraZeneca, Sinovac, Pfizer, Moderna, Novavac, Covaxx, Sinopharm, Johnson & Johnson, etc. Con todos estos se ha tenido conversaciones. Creo que es un momento para recuperar el tiempo perdido. […] Incluso son la vacuna rusa también ya se ha tenido reuniones”, menciona.

En el caso de la candidata a vacuna de Oxford, Neuhaus no es claro al afirmar si se logró un acuerdo, después de que el Gobierno anunciara que no se comprarían dosis de esta candidata.

“El tema de la vacuna de Oxford, que está muy adelantada, nosotros dijimos que no teníamos información suficiente. Luego salió la Agencia Federal Americana Antidrogas para decir que los problemas de la vacuna de Oxford estaban superados y unos días después, AstraZeneca y Oxford hicieron una apertura de la información para aclarar”, dijo.

EL RETO

La adquisición de vacunas, menciona Neuhaus, es solo uno de los pasos que debe seguirse para que se inmunicen a los peruanos contra la COVID-19.

“ Esto tiene que articularse mucho con, por ejemplo, Fuerzas Armadas, con el Ministerio de Economía para la disponibilidad de los dineros, con ver la capacidad de frío que se cuenta no solo en el sector público, sino también en el privado. Por ejemplo, el sector privado ha ofrecido más de 180 ubicaciones de frío, incluso por ahí hay algunas cámaras que dan golpes de frío que pueden ir a más de -70º. Se necesita definir el público objetivo, una logística centralizada, la gestión de las personas, cuántos voluntarios se van a necesitar, cuántos serán de químicas públicas, privadas, cómo se van a empalmar las estrategias tecnológicas. Es complicado”, señala.