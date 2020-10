El anuncio fue realizado por la ministra en su presentación virtual ante la Comisión de Salud y Población del Congreso. | Fuente: Ministerio de Salud

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, informó este miércoles que su sector decidió no firmar el acuerdo con el laboratorio AstraZeneca para una eventual adquisición de la vacuna contra el nuevo coronavirus que desarrollan.

Según explicó ante la Comisión de Salud y Población del Congreso, su sector no obtuvo suficiente información sobre la vacuna que desarrolla dicho laboratorio anglosueco.

"El día de ayer se tomó la decisión de no firmar con AstraZeneca, porque no había suficiente información. Aun siendo un estudio en desarrollo, no teníamos como país suficiente información como para firmar un acuerdo previo con ese laboratorio", dijo la ministra ante ese grupo de trabajo.

"No hemos firmado absolutamente ningún acuerdo con AstraZeneca respecto a una posible adquisición de vacuna", agregó.

Riesgo

La ministra sostuvo que la decisión fue tomada el último martes por la comisión de trabajo multisectorial, que informó al presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, al canciller Mario López y a ella. Luego los tres se reunieron para analizar la decisión y estuvieron de acuerdo.

Mazzetti añadió que la decisión se da luego de que se registraran dos casos de personas que presentaron mielitis transversa y antes de que se reportara la muerte de un voluntario en Brasil tras participar en los ensayos clínicos del laboratorio.

“Nosotros podemos tener mucha preocupación por tener una vacuna. Todos los países están dispuestos a correr un cierto riesgo frente a una vacuna de emergencia, pero es un cierto riesgo, tampoco podemos correr mucho riesgo”, sostuvo.

#SesiónVirtual de la Comisión de Salud y Población. Publicada por Congreso de la República del Perú en Miércoles, 21 de octubre de 2020

El pasado 18 de setiembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que el Instituto Nacional de Salud (INS) autorizó a AstraZeneca a que realice los ensayos clínicos fase III de su vacuna candidata contra la COVID-19.

Según precisaron en un comunicado, el estudio estaba previsto a iniciar a inicios de octubre con la colaboración de aproximadamente 3 000 voluntarios.

Dicha vacuna fue desarrollada por el laboratorio y la Universidad de Oxford, y tiene uno de los estudios más avanzados.

El anuncio se da luego de que Brasil confirmara el fallecimiento de un voluntario de los ensayos clínicos de la vacuna que desarrolla AstraZeneca, el pasado 19 de octubre.

No se conoce si el voluntario había recibido el placebo o la vacuna ni tampoco se informó de la causa de su muerte.

