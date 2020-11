De acuerdo con el Colegio Médico del Perú, en nuestro país hay solo 1.2 médicos por cada mil habitantes. | Fuente: Andina

La pandemia de la COVID-19 le ha recordado al país el problema de la limitada cantidad de médicos que tienen la responsabilidad de cargar con la salud de la gran mayoría de peruanos que dependen de los sistemas públicos de atención.

En este periodo, incluso, se han tenido que adelantar los procesos de egreso de muchos médicos en formación para agregar manos para combatir el virus desde los hospitales. Según el Colegio Médico del Perú (CMP), en el país hay 60 mil médicos en ejercicio, cantidad que, para su decano, Miguel Palacios, es muy pequeña. “Hay 1.2 médicos por cada mil habitantes en el Perú, a diferencia de nuestros vecinos, que tienen 3 médicos por mil habitantes y algunos incluso más”, indicó.

Palacios agrega que Lima concentra la mayor cantidad de médicos, con 35 mil en total entre médicos generales y especialistas. "Hay una brecha tremenda. En varias regiones del país, cuando hablas de médicos especialistas, la brecha se ahonda más, al extremo que algunos servicios altamente especializados (en regiones) están cerrados, justamente por falta de médicos”.

En este sentido, el Colegio Médico del Perú informa que las 54 facultades de medicina del país producen 3 mil 300 médicos cada año. Sin embargo, para Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica del Perú, “nos faltan 16 mil médicos especialistas y 8 mil generales, en promedio”.

En este momento la pregunta aparece: ¿por qué no logramos reducir la brecha con la cantidad de médicos que egresan de las aulas? “Tenemos una gran cantidad de médicos que abandonan el país por las malas condiciones laborales, por la falta de compromisos. Prefieren irse a Chile, Bolivia, Argentina, Brasil, Estados Unidos, España y otros países de Europa”, revela Talavera. Por su parte, Miguel Palacios agrega que, aparte de la migración médica, “la clave es que el Estado no contrata médicos, entonces ellos quedan en calidad de sub ocupados”.



La pandemia por la COVID-19 ha encontrado a los médicos en la primera línea de batalla en medio de la emergencia sanitaria. | Fuente: Andina

LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS MÉDICOS EN EL PERÚ

En el Perú los médicos trabajan principalmente bajo regímenes muy diferentes entre ellos: están los nombrados, que tienen un salario base de 5.500 soles en el nivel 1 y poseen beneficios como contrato permanente, bonos, seguro, pago de guardias y vacaciones, entre otros. Luego, los de contrato administrativo de servicios (CAS), quienes tienen seguro, pero deben renovar sus contratos tras algunos meses. Sobre ellos, Godofredo Talavera indica que “normalmente la Ley del Trabajo Médico dice que se debe tener un sueldo como el nivel 1 (de los nombrados), sin embargo, eso no se cumple. Hay contratos CAS, sobre todo en regiones, donde se gana menos. De esta manera se vulneran los derechos”.

Finalmente, existe el sistema de trabajo de servicios no personales o “terceros”. Para Virginia Baffigo, ex presidenta de EsSalud, este es el sistema que tiene las peores condiciones, debido a que los profesionales extienden recibos por honorarios profesionales o laboran a través de una empresa de tercerización de servicios. "Este régimen es el peor de todos porque no tiene ningún tipo de beneficio social, y además tiene una inestabilidad tremenda. Los médicos no saben en qué momento van a cortar sus servicios”, sostiene Baffigo, quien agrega que otro desincentivo es el incumplimiento de pago. "Hay personas en el régimen de terceros y CAS que no reciben su salario a fin de mes, sino después de 2 o 3 meses, es angustiante”.

Por otro lado, Baffigo explica que la doble percepción (recibir sueldo de parte de dos contratantes) es otro problema para los médicos, porque “si un médico trabaja en el Minsa por 36 horas a la semana tiene tiempo disponible para asumir otro trabajo público, pero si es llamado por EsSalud no podría trabajar ahí porque la doble percepción se admite solo para la labor docente, es decir: médico y docente”. Ella indica que, si se pudiera destrabar esto y los médicos pudieran trabajar en 2 sistemas de salud a la vez, se duplicaría la cantidad de médicos en cada servicio.

Sobre los tipos de contratos que tienen los médicos, Godofredo Talavera agrega: “tenemos médicos que ahora cumplen 6 años como CAS y 4 como terceros, 10 años esperando un nombramiento que les dé estabilidad laboral y el gobierno los mandó al Tribunal constitucional, muchos médicos no toleran esto y prefieren irse”.

SOLUCIONES DE CARA AL PRÓXIMO GOBIERNO

Con la campaña electoral por empezar, muchas serán las propuestas para mejorar el sector salud. Virginia Baffigo sostiene que la COVID-19 ha generado una situación financiera muy complicada. “No podemos esperar que en el próximo presupuesto podamos disponer de más recursos para Salud. Si no se puede, la recomendación sería una ejecución del gasto integral e inteligente, porque cuando se debe priorizar las partidas presupuestales, deben ir a atender los problemas más importantes, primero de los pacientes, que deben ser el centro”.

Baffigo propone mejorar las habilidades de planeamiento y finanzas en regiones para aprovechar al máximo los recursos asignados. Además, recomienda centralizar los sistemas de adquisición de bienes y servicios médicos para hacer gastos más eficientes.

Urge la revisión de la Ley del Trabajo Médico que presentó el Colegio Médico del Perú al Congreso. | Fuente: Andina

Miguel Palacios considera necesario que los próximos candidatos recojan la propuesta de Ley de Trabajo Médico que el Colegio Médico del Perú presentó al gobierno en los primeros meses del inicio de la gestión de Pedro Pablo Kuczynski y que detuvo su camino cuando el Congreso de la República fue disuelto. Esta propuesta tiene características de mejoramiento de la estabilidad laboral, el desarrollo de los médicos y su remuneración, entre otros.

Los médicos tienen la salud de la población en sus manos, pero a las carencias propias del sistema se suma una calidad laboral con muchos problemas que, finalmente, repercuten en la atención de los ciudadanos. Estemos atentos a lo que el plan de gobierno de los candidatos contemple para mejorar sus condiciones laborales e incentivos para que desarrollen su carrera en nuestro país.