En las regiones del país ya se exige el carné de vacunación con las dos dosis completas con la COVID-19, para poder realizar viajes en el servicio interprovincial, aunque la aplicación de la medida es paulatina.

En regiones como Áncash, Piura, Arequipa, Lambayeque y Cusco se pudo comprobar que en los terminales terrestres se exige este documento para poder realizar la venta de pasajes a cualquier parte del país.

Aquí repasamos cómo se viene cumpliendo esta nueva normativa dispuesta por el Ministerio de Salud, para prevenir el contagio y propagación del nuevo coronavirus.

Áncash

En la región Áncash, la mayoría de las agencias de viajes interprovinciales en el terminal terrestre de la ciudad de Chimbote, cumple con pedir el carné de vacunación contra la COVID-19 a las personas mayores de 45 años, tras la disposición del Ejecutivo.

Según informó el administrador del recinto, Óscar Valderrama, tres pasajeros no lograron viajar porque no han acreditado la doble vacunación contra el nuevo coronavirus.



Las empresas de transporte como El Sol, América Express, Oltursa, Móvil Tours y Paraíso solicitan la tarjeta de vacunación contra la covid-19 al momento de vender los pasajes y advierten a los clientes que no podrán abordar el bus si no la presentan.

En los puestos de venta de las agencias se ha colocado un comunicado el cual señala que es obligatorio que los viajeros estén vacunados con las dos dosis para poder viajar y, en algunos casos, imprimen la cartilla de vacunación o verifican en el sistema del Ministerio de Salud si los pasajeros ya están inmunizados.

Lambayeque

En los terminales terrestres de Chiclayo, solo la mitad de pasajeros cumplen con las medidas sanitarias, según estimaron algunos viajeros consultados por RPP Noticias.

En un recorrido por el terminal terrestre Ormeño, ubicado en la cuadra 1 de la avenida Víctor Raúl Haya de la Torre, encontramos opiniones diferentes sobre las medidas de control para evitar una posible tercera ola de contagios.

La pasajera Nora Valeriano se mostró de acuerdo con la decisión y aseguró que ella tiene las dosis completas contra el virus. Sin embargo, dijo que algunas personas no cumplen los protocolos para viajar, por lo cual, "deberían ser más responsables".

A su turno, Carlos Sánchez señaló que tener las dosis completas los protege de la enfermedad. Por ello, opinó, las autoridades "deben ser más rigurosas" en el control de los pasajeros debido a que varios han relajado las medidas.

En este terminal trabajan 30 agencias que ofrecen el servicio, en su mayoría, hacia Lima y se estima un movimiento de aproximado de 600 pasajeros al día.

Arequipa

En el terminal terrestre de la ciudad de Arequipa, diferentes empresas de transporte interprovincial empezaron a pedir a los viajeros mayores de 45 años su carné de vacunación contra la COVID-19 para poder viajar.

Es el caso de María Lozano, quien esta mañana llegó al establecimiento para viajar a la ciudad de Lima. Ella mostró su carné de vacunación con las dos dosis y pudo comprar su pasaje.

Pero no todos conocían la nueva disposición. Hubo ciudadanos que decidieron regresar a sus viviendas para recoger los documentos en físico que acreditan su inmunización.

Piura

Las agencias de viajes con destino a otras regiones del Perú como Lambayeque, La Libertad y Lima ya exigen a los pasajeros mayores de 45 el carné de vacunación con las dos dosis, tal como lo estableció el gobierno a partir de este lunes 15 de noviembre.

En un breve recorrido por las agencias que van a Lima, ubicadas en la avenida Loreto, se comprobó esta disposición. La encargada de atención al cliente de la agencia Sullana Express, Angie Reto, contó que la mayoría de passajeros se acerca con su carné y quien no cuenta con él, se compromete a mostrarlo al momento de abordar el bus.

Las otras agencias también han colocado avisos visibles en las áreas donde se venden los pasajes. El pasajero José Guaylupo, también se mostró de acuerdo.

“La exigencia del carné de vacuna es buena, para no tener contagios con otras personas. Y, sobre todo, estar tranquilos y pasear por donde uno quiere. Les pido a las personas que vayan a vacunarse, para no tener problemas”, indicó.

Otra de las agencias que también pide el carné es Eppo, la cual tiene salidas cada hora a los balnearios de Talara como son Máncora, Los Órganos y Cabo Blanco.

Precisamente en este sector se ha advertido un incremento de contagios y hospitalizados por la COVID-19.

Cusco

En el caso de Cusco, los representantes de las empresas de transporte se reunieron en las últimas horas y anunciaron que cada empresa es responsable de hacer cumplir esta disposición del ejecutivo.

