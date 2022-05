"Realmente no sé qué esperar y ya no sé a quién recurrir (...) Quizás más adelante me llame el Poder Judicial, pero de que yo voy a seguir insistiendo en justicia para mi hija, eso sí lo voy a hacer. Así como se me cerraron las puertas para no buscar a mi hija y encontré una posibilidad, igualmente voy a seguir buscando algo o alguien que me ayude a encontrar justicia para mi hija”, agregó la madre de la joven activista.