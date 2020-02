Andrea Aguirre reconoció tras la pericia fonética que fingió ser Solsiret Rodríguez. | Fuente: Corte Superior de Justicia del Callao / RPP Noticias

Un audio de 39 segundos y una posterior pericia fonética permitieron a las autoridades recuperar los restos de la activista Solsiret Rodríguez, luego de la captura de Andrea Aguirre y Kevin Villanueva.

De acuerdo con el dominical Panorama, se trata de una grabación en la que Andrea Aguirre se hace pasar por Solsiret Rodríguez para anular la línea del teléfono de la activista, dos meses después de su muerte.

En el audio se escucha a Andrea decir que quiere dar de bajar la línea debido a que sufrió un robo. Incluso consulta sobre qué pasaría con el número de teléfono tras un plazo determinado si es que no era activado.

Al respecto, el fiscal Jimmy Mansilla sostuvo al dominical que este audio fue sometido a una pericia junto a los padres de Solsiret, quienes negaron que se tratara de la voz de su hija.

“Se realizó una pericia fonética con la voz de Solsiret y se comparó y había una baja probabilidad de que era su voz. Esta pericia fonética se realizó con los padres de Solsiret, quienes indicaron y sospecharon que esta voz sería de Andrea Regina Aguirre Concha”, dijo.

Las muestras fueron comparadas con la voz de Andrea, quien finalmente reconoció que se hizo pasar por Solsiret y accedió a entregar a las autoridades los restos óseos de la activista.

“Después de varios días me dirigí a la plaza San Martín con la finalidad de cancelar la línea y desde el jirón de la Unión hice la llamada desde su teléfono de Solsiret, lo apagué y fui a la casa de Kevin, me dijo que por fin que me había demorado mucho y que era peligroso”, dijo Aguirre a las autoridades.

El dominical sostiene también que Andrea fue presionada por Kevin Villanueva, para hacerse pasar por Solsiret mediante mensajes de texto que envió a los padres de la activista al día siguiente de su muerte.

Tanto Andrea Aguirre como Kevin Villanueva afrontan 9 meses de prisión preventiva como parte de la investigación en su contra por el presunto delito de homicidio calificado de Solsiret Rodríguez en 2016.