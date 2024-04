Celulares que no estén registrados en lista blanca de Osiptel podrían ser bloqueados a partir del 22 de abril

Actualidad ¿Cuál es la tercera fase de Renteseg y qué implica exactamente la 'lista blanca'?

En una entrevista con RPP, Juan Pacheco, gerente general de AFIN, advirtió que a partir del 22 de abril, con la implementación de la tercera fase del Renteseg, los celulares no registrados en la lista blanca de Osiptel podrían ser bloqueados, dejando a los usuarios sin servicio. Esta medida plantea que 7 de cada 10 celulares adquiridos a partir de esa fecha enfrentan el riesgo inminente de bloqueo.

Pacheco destaca que alrededor del 80% de los celulares vendidos en el país son importados por diversas empresas, y no por las operadoras de telefonía móvil. Aunque la responsabilidad de registrar estos dispositivos en la lista blanca de Osiptel recae en los importadores, parece que muchos no han cumplido con esta obligación. Esto plantea serias preocupaciones para los consumidores que adquieran un celular a partir del 22 de abril, ya que podrían enfrentar consecuencias negativas debido a la falta de registro en la lista blanca.

Aproximadamente el 80% de la importación de teléfonos móviles en el país no es llevada a cabo por las empresas operadoras

El Gerente General de AFIN destaca un punto crucial: esta medida se aplica a cualquier celular que no haya sido registrado, sin importar su origen de compra. Incluso los dispositivos adquiridos en establecimientos formales corren el riesgo de ser bloqueados si no están registrados. Sin embargo, los celulares comprados a través de las operadoras no corren este riesgo, ya que estas empresas registran debidamente sus equipos.

En este sentido, resaltó que no hay forma definitiva para determinar si el celular que el usuario está a punto de adquirir está en riesgo de ser bloqueado debido a la falta de registro en la lista blanca. Indicó que la única forma de obtener esta información es solicitando en el mismo establecimiento de compra la verificación del dispositivo para confirmar si está incluido en dicha lista.

Ante las posibles repercusiones de esta tercera fase del Renteseg, donde se estima que una cantidad significativa de peruanos que adquieran teléfonos móviles puedan verse afectados y su inversión quede en riesgo, el Gerente General de AFIN ha solicitado una exhaustiva evaluación de este impacto y hace un llamado a postergar la implementación de la medida.

Esta solicitud se basa en la preocupación por evitar graves consecuencias para los consumidores, sobre todo considerando que en países como Colombia, este sistema no han arrojado los resultados que en el Perú se espera.

Maneras para verificar si el celular que deseas adquirir está en la lista blanca de Osiptel