César Acuña fue acusado de plagiar su tesis de doctorado en 2016. | Fuente: Andina

César Acuña, líder del partido Alianza Para el Progreso (APP), reconoció que no escribió solo su tesis de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, sino que contó con todo “un equipo de redacción” para hacerla.

Al ser consultado en el programa Panorama si tuvo ayuda, dijo: “Claro, tiene que haber un equipo de redacción, para la producción tiene que haber un equipo de redacción. Pero claro, para que pase una tesis, no es que pase fácil”. Además, dijo que sus ayudantes fueron allegados “allá en Madrid”.

En ese sentido, reiteró que su trabajo fue original y que esto quedó demostrado en la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid. “La originalidad lo ha demostrado la comisión jurídica, que son expertos en dar evaluaciones de temas universitarios”.

Denuncia al denunciante

César Acuña también contó que ha denunciado al investigador español Miguel Gallardo, quien lo acusó de plagio ante la Universidad Complutense, a fin de limpiar su honor.

“Como persona, se le ha denunciado al señor Gallardo, y espero que se haga justicia reconociendo que no se debe mellar el nombre de las personas”.

Asimismo, dijo que también denunciará a la universidad española. “Creo que el honor es muy importante, por eso hemos empezado con el señor Gallardo. Primero comenzamos con él, luego será la universidad. Tiene que ser así porque no es justo que haya discriminación”.

No fue plagio

Para César Acuña no se trató de un plagio, sino de omisiones involuntarias, y considera que estas faltas ya fueron subsanadas.

“En el informe de la Comisión Jurídica, dice que el [programa] Turnitin es más para investigaciones cuantitativas, mas no tiene mucha validez para investigaciones cualitativas… Han sido irregularidades en cuanto a no indicar los autores, pero ellos entienden que no ha sido una mala intención”.

Según dijo, redactar su tesis le tomó alrededor de 10 años. “Hemos estado desde año 1999 hasta el 2009. Presentación y corregir… No es fácil sacarse un doctorado en la Complutense”.