"Necesitamos leer antes que juzgar": Autora de tesis sobre Antonio Pavón y Sheyla Rojas defiende investigación

Lourdes Sanchez Lavanda y César Pita Dueñas en Conexión. | Fuente: RPP

Lourdes Sánchez Lavanda, autora de la tesis titulada ‘Análisis de la reconciliación entre Sheyla Rojas y Antonio Pavón’ defendió su trabajo de investigación con el que obtuvo la licenciatura en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicasas (UPC), luego de que recibiera una avalancha de críticas en las redes sociales.

“Me gustaría aclarar que hay una lectura parcial del título de mi tesis. Mi tesis empieza con el título desde el discurso, que es lo que realmente analiza. Es el constructo discursivo de la reconciliación de Sheyla Rojas y Antonio Pavón como caso de estudio, pero ese no es el eje central de la investigación”, explicó a RPP Noticias.

Sánchez detalló que en el 2014 comenzó a interesarse por el tema a raíz de la gran relevancia que los medios de comunicación prestaron a los realities dejando de lado temas trascendentales del país. En ese mismo año comenzó la investigación con la asesoría de docente César Pita Dueñas.

"Me llamó la atención que se le estuviera dando tanta relevancia a constructos discursivos que buscan el entretenimiento de los televidentes, no necesariamente eran reales, pero los medios estaban reforzando esa información y me parecía preocupante habiendo tantos temas que abordar, me dije ¿Por qué no investigarlo?”, comentó.

Para César Pita, el concepto de investigación se inicia en el planteamiento de una pregunta y esa pregunta es absolutamente personal frente a la observación de un determinado fenómeno. “Es un poco injusto intentar establecer que existen mejores preguntas que otras, posiblemente sí en su formulación, pero no tanto en el grado de curiosidad del ser humano”, comentó.

Juzgar sin antes leer

Lourdes lamentó que muchos usuarios en redes sociales se hayan dedicado a juzgar su tesis sin antes haber leído el contenido. “Eso es preocupante, necesitamos leer más antes que juzgar, el sector educativo lo necesita”.

La misma posición fijó su exdocente: “Juzgar prematuramente algo solo por el nombre, imagínate que haya un grupo de música que se llame los mediocres, nunca los has escuchado y de buenas a primeras te parece que por el nombre de la banda, pues la música es mediocre”.

Defiende título

“El titular ‘Análisis de la reconciliación entre Sheyla Rojas y Antonio Pavón’, se presta un poco para el sarcasmo, que es lo que hemos visto hoy día, pero lo que buscaba era que atrajera la lectura, se ha ido por otro lado, pero si probablemente pudo haber sido otro título mucho más estructurado, mucho más complejo, pero la idea de un trabajo de investigación es que todos lo pueden leer y aprender algo”, dijo Lourdes.

Conclusiones

Lourdes explicó que en una de sus conclusiones consideró que los programas realities “llevan mucho del lado del machismo”. “Hemos visto a Antonio Pavón en un primer plano llorando pidiendo perdón, eso no era muy común en televisión, que estaba más asociado al llanto. El tema rosa, el tema de la mujer”, contó.

“Hay una intención detrás, todo lo que se ve en la televisión hay una sumatoria de herramientas comunicacionales que le suman a la intencionalidad, la emoción que le hace sentir al televidente o al espectador, en principio eso”, detalló.

Sheyla Rojas y Antonio Pavón | Fuente: Instagram /RPP