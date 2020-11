La joven pidió justicia y que el Tribunal Constitucional apresure su caso | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Edgardo Reto

Un drama vive Sandra Slee Reátegui de 26 años a quien, en el 2014, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) le anuló su DNI, y desde entonces está librando una batalla legal en el Tribunal Constitucional para recuperar su identidad.

La afectada vive en la provincia de Ferreañafe, región Lambayeque. Su caso inicio en el 2011, cuando su padre biológico solicitó que se anule su partida de nacimiento, lo cual le fue concedido, luego el Reniec anuló su DNI. Sandra no puede trabajar, ni tener seguro médico, ni acceder a los programas del Estado, por no contar con Documento Nacional de Identidad.

“Yo no tengo derecho a poder conseguir un trabajo, no tengo derecho a poder tener un seguro de vida. No tengo derecho a nada de lo que requiera información del sistema del Reniec (…) porque yo no existo para el Estado, fue cancelada mi identidad”, expresó la joven.



En el 2017 ingresó un habeas corpus en el Tribunal Constitucional, y recién en marzo de este año se realizó la audiencia de su caso; sin embargo, hasta el momento, el TC no da a conocer el resultado. Ella está a punto de culminar la carrera de ingeniería industrial en una universidad y se encuentra sumamente preocupada, pues no puede hacer los trámites para obtener su título profesional.

“Hasta el momento, no recibo una respuesta, no se declara una sentencia y se siguen vulnerando mis derechos. Ya voy a acabar mi carrera y no sé como voy a sacar mi título”, expresó.

La Defensoría del Pueblo ya tiene conocimiento del caso de Sandra Slee y envió un oficio al Tribunal Constitucional para que emita un pronunciamiento, lo más pronto posible, ya que debieron hacerlo en un plazo de 20 días, desde marzo de este año. Además, que están vulnerando todos los derechos de la joven al no tener identificación.