Científica peruana Rosa Vásquez Espinoza fue reconocida por la BBC en lista de las 100 mujeres más influyentes del 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La bióloga química peruana Rosa Vásquez Espinoza fue destacada en la prestigiosa lista BBC 100 Women 2024, que reconoce la labor de mujeres líderes en cultura, educación, entretenimiento y deporte, política, así como ciencia, salud y tecnología.

El artículo destaca que Vásquez, fundadora de Amazon Research International, ha dedicado su carrera "a combinar la ciencia de vanguardia y el conocimiento tradicional para proteger la biodiversidad en la Amazonía peruana".

En diálogo con RPP, mencionó que su constante trabajo constituye "un gran reto", el cual le ha permitido vivir de manera directa los impactos negativos sobre la Amazonía; sin embargo, esto le ha permitido fortalecer su compromiso en su cuidado.

"Yo no creo que tenemos que 10 años a esperar hasta que se haga algo, entonces la verdad eso fue lo que me ha motivado a reenfocar mi propia misión personal de sentir de que no hay tiempo que esperar para proteger a nuestra Amazonía y decidí tomar acción", agregó.

La científica alista el lanzamiento de su primer libro, 'El espíritu de la selva tropical', para el 22 de mayo de 2025. En este trabajo, afirmó que busca "alzar la voz sobre la belleza de la biodiversidad" y elevar la parte cultural de la Amazonía, pues consideró que la conexión con la naturaleza "se ha perdido".

"Este libro tiene esa misión de darle esa esperanza, esa alegría a las personas de reconectar con la biodiversidad y cultura de nuestra Amazonía y pues espero que pueda motivar a que se tomen buenas decisiones", mencionó.

Precisó que se busca traducir la obra en idioma español para su difusión en Sudamérica.

Como parte de su trabajo, Vásquez ha podido ahondar en la labor de las comunidades campesinas y su conocimiento en el trabajo de la tierra, el cuidado del agua y otras actividades que realizan para preservar la biodiversidad.

"Las comunidades tienen un conocimiento muy fuerte de las plantas, pero incluso mucho más allá, del agua, de cómo cuidar la tierra, cómo hacerla incluso hasta más fértil, hay tantos aspectos de biodiversidad que en mi opinión tienen cierta metodología científica, porque observan, hacen preguntas, prueban, reiteran el proceso, entonces yo creo que la nueva generación de conservación tiene que llevar de mano ambos saberes, la ciencia moderna y el conocimiento tradicional, porque son las comunidades las que sienten el mayor impacto del cambio climático", destacó.