La mayoría de estas instituciones educativas son de Amazonas, Huánuco, Loreto, San Martín y La Libertad. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

Un total de 17,778 colegios, el 15.9 % del total del país, estarían habilitados para reanudar las clases a partir del 19 de abril con algún grado de presencialidad, de acuerdo con las condiciones epidemiológicas y territoriales de contexto evaluadas hasta el 30 de marzo, informó el ministro de Educación, Ricardo Cuenca.



Cuenca también indicó que el 94 % de los colegios habilitados están ubicados en zonas rurales y el 99 % son de gestión pública. Además, señaló que, según la distribución de los colegios habilitados a nivel de cada departamento, los que cuentan con una mayor proporción de colegios habilitados son Amazonas (44.6 %), Huánuco (37.6 %), Loreto (37.4 %), San Martín (29.6 %) y La Libertad (28.3 %).



En total serán, como máximo, el 7.8 % de los estudiantes (633,862) y el 10% de los docentes (52,619) del país los que se encontrarían en estas 17,778 instituciones educativas habilitadas para retornar a la presencialidad, agregó.



"Sin embargo, esto no significa que todos estos colegios inicien las clases presenciales, ya que la habilitación es solo el primer paso de la ruta para la apertura. Luego de esto, los colegios deben asegurar condiciones de bioseguridad, así como la conformidad de la comunidad educativa incluidas las familias, para tener la condición de aptos y poder reanudar las clases con algún grado de presencialidad", precisó.



Asimismo, explicó que los colegios deben seguir cinco pasos para determinar si están aptos para ofrecer el servicio educativo. Estos pasos, que se ejecutarán en dos semanas, son revisión de las condiciones de contexto, consentimiento de la comunidad, acondicionamiento de bioseguridad, elaboración de un plan de implementación y la apertura del servicio con algún nivel de presencialidad a partir del 19 de abril.

Retorno voluntario y gradual

El ministro Ricardo Cuenca dijo que para la identificación de estos colegios se ha diseñado un modelo de focalización que busca reducir el riesgo de propagación del COVID-19, reconoce las características geográficas y territoriales de nuestro país y que se basa en la evaluación del cumplimiento de condiciones de contexto (epidemiológicas y territoriales), condiciones de bioseguridad y condiciones sociales.



Anotó que las condiciones contextuales son evaluadas a nivel del distrito en el que se ubica la oferta educativa, mientras que las condiciones de bioseguridad y sociales se evalúan al nivel de la escuela. Estas últimas condiciones implican que los padres de familia y la comunidad están de acuerdo con el retorno a un nivel de presencialidad.



"La escuela que cumpla con las condiciones de contexto se encontrará habilitada, la que cumpla además de las condiciones de contexto, con las condiciones de bioseguridad y sociales, se encontrará apta para prestar el servicio educativo con algún grado de presencialidad, y las que no se encuentren aptas, continuarán con el servicio educativo a distancia", afirmó.



Cuenca señaló que también se está priorizando a estudiantes con necesidades especiales, en particular los que se encuentran estudiando en Centros de Educación Básica Especial (CEBE), algunos de los cuales están en zonas urbanas. A nivel nacional estarían habilitados 786 CEBES, de los cuales 691 se encuentran en zonas urbanas y 95 en zonas rurales. En estos casos, la condición es que los distritos en los que están ubicados no se encuentren en zonas con aislamiento social obligatorio o no se haya considerado a los departamentos en los que se encuentran como de riesgo “extremo”.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: