Ministra Claudia Dávila anuncia el lanzamiento de la campaña "Siempre a tu lado" para prevenir violencia hacia la mujer

Claudia Dávila, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | Fuente: RPP

La titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Claudia Dávila, anunció que el viernes se hará el lanzamiento de la campaña "Siempre a tu lado", en el marco del "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres".

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, Claudia Dávila precisó que la campaña durará todo un año y su lanzamiento se realizará en cinco regiones. Agregó que el presidente Pedro Castillo participará en el evento principal en Puno, donde hay un alto índice de violencia contra la mujer.



"Hemos diseñado una campaña que va desde pintar de morado los principales edificios de la ciudad, se van a sumar a la campaña el Ministerio Público, el Poder Judicial porque son parte del sistema de protección que tenemos como Estado, pero también se suman otros poderes del Estado, se suman los ministerios y la empresa privada. Se iluminan los grandes edificios de Lima en señal que todos nosotros nos sumamos a favor de esta campaña", dijo.



Claudia Dávila indicó que la campaña "Siempre a tu lado" tiene una estrategia de 10 acciones prioritarias diseñadas en el sector para tener resultados reales en la lucha en la violencia contra la mujer.

"Por ejemplo tenemos la estrategia puerta por puerta que se ha diseñado para las tentativas de feminicidio, casos donde nosotros tenemos identificados tipos de agresiones muy graves que se han cometido contra mujeres o miembros del grupo familiar y que estamos visitándolas en este afán de que este agresor se sienta vigilado y la mujer protegida", afirmó.

Además, Claudia Dávila aseguró que otra estrategia es el mapa de violencia de género con regiones, distritos y localidad donde la violencia es altísima para lo que se necesita una intervención focalizada, especializada, con enfoque intercultural y territorial.

Fallecimiento de concuñado

De otro lado, la ministra Claudia Dávila se pronunció sobre la reciente muerte de su concuñado Alfredo González, con quien tuvo un altercado hace unos meses y quien grabó un video responsabilizándola en caso le sucediera algo.



"En su momento me he pronunciado, ha habido un altercado con esa persona, pero no es un familiar directo, es un familiar político con quien no tengo mayor vínculo, ni siquiera tengo su número telefónico. Nunca he tenido contacto con él, salvo en este evento que hubo y de ahí nunca más. Hubo además del golpe político que significó para mí este episodio lamentable, hubo una fractura familiar dramático donde hay niños involucrados. Pero desde ese momento no he tenido ningún contacto con ellos, de ningún tipo", aclaró.

Claudia Dávila lamentó el fallecimiento de Alfredo González y negó estar involucrada en amenazas contra él.

"Entiendo que la familia está pasando por un proceso de duelo, entiendo que también buscan esclarecer los hechos. Hay una denuncia puesta en la comisaría donde se ha revelado que ha habido un episodio violento, similar con sus hijas, con su pareja, donde él decía que también había consumido drogas, entonces yo lamento esto, pero no tengo nada que ver en este tema", manifestó.

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": Los oyentes formularon sus consultas sobre la vacunación el contra el nuevo coronavirus y el doctor Elmer Hyerta junto con el doctor Carlos Medina, médico infectólogo y coordinador de la unidad de investigación de la oficina de epidemiología del hospital Cayetano Heredia, resolvieron todas sus dudas.

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": Los oyentes formularon sus consultas sobre la vacunación el contra el nuevo coronavirus y el doctor Elmer Hyerta junto con el doctor Carlos Medina, médico infectólogo y coordinador de la unidad de investigación de la oficina de epidemiología del hospital Cayetano Heredia, resolvieron todas sus dudas.