Colegio de Nutricionistas del Perú advierte que normativa los limita en el abordaje de la anemia infantil

Actualidad La Decana del Colegio de Nutricionistas solicita la inclusión del nutricionista en el abordaje de la malnutrición y la anemia

La Decana del Colegio de Nutricionistas del Perú, Maritza Zela Guevara, se pronunció en una entrevista para el programa Ampliación de Noticias sobre la reciente Resolución Ministerial N° 251-2024-MINSA, que aprueba la Norma Técnica de Salud N° 213-MINSA/DGIESP-2024.

Esta normativa limita la participación de los nutricionistas en la prevención y control de la anemia por deficiencia de hierro, algo que la Decana considera que afectaría la posibilidad del ciudadano peruano de recibir una atención de calidad por parte de los profesionales idóneos.

"El/la médico cirujano o médico especialista en pediatría o médico especialista en medicina familiar y comunitaria o médico especialista en ginecología y obstetricia y el/la obstetra prescriben el suplemento de hierro para prevenir o tratar la anemia según la edad, peso, género y condición del/de la paciente. En ausencia de dichos/as profesionales, la/el licenciada/o en enfermería, o la/el licenciada/o en nutrición, previa teleinterconsulta o coordinación por otro medio, como vía telefónica o radial, con el/la médico cirujano o los/as médicos especialistas u obstetra antes señalados/as, comunica a la/al paciente la indicación de la suplementación, la cual debe ser registrada en la historia clínica", se puede leer en el numeral 5.4.1. del documento.

Actualidad El rol vital del nutricionista en esta norma técnica de salud

Zela Guevara resaltó el rol esencial que desempeñan los nutricionistas en el abordaje de la malnutrición y la anemia. Subrayó la importancia de una intervención multidisciplinaria y destacó el papel de los nutricionistas en la realización de actividades preventivas y recuperativas en el marco legal vigente.

Frente a esta situación, hizo un llamado al ministro de Salud, César Vásquez, instando a la modificación de la resolución para incluir la participación activa de los nutricionistas en la atención integral de los pacientes afectados por la anemia.

"Hemos solicitado que se incorpore al nutricionista en la resolución ministerial en la que no se había incluido previamente y esperamos que esta sea modificada para que se realice de manera presencial. Esto es debido a que es un derecho del ciudadano peruano recibir una consulta y una atención de calidad, que solo puede ser proporcionada por el profesional idóneo, que en este caso es el nutricionista”, mencionó.

Para finalizar, enfatizó que si la situación no cambia, los nutricionistas no podrán desempeñar sus actividades como es debido. “Si esto se mantiene como está, definitivamente los nutricionistas no vamos a poder participar en el marco de nuestras competencias y nuestras actividades no podrán ser visibilizadas”, precisó.

Actualidad La Decana hace un llamado al Ministro de Salud, César Vásquez