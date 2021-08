Colegio Médico de Moquegua: "Solo tenemos una cama UCI disponible"

William Pinto, decano del Colegio Médico de Moquegua | Fuente: RPP

El decano del Colegio Médico de Moquegua, William Pinto, informó este viernes que actualmente en la región Moquegua hay 28 camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), pero lamentó que solo se cuenta con una cama disponible en estos momentos.



"Solo tenemos una cama UCI disponible (...) Hemos visto con mucho pesar que varios pacientes que estaban a la espera de camas UCI y el hecho de demorar más días hace que su pronóstico no sea el mejor, cada día va disminuyendo y esta lista de espera perjudica a los pacientes que esperan el servicio", dijo el médico en entrevista con el programa Encendidos de RPP.

William Pinto también informó que ninguno de los pacientes COVID-19 hospitalizados en su región cuenta con la pauta completa de vacunación contra el nuevo coronavirus.



"No es un dato actualizado, pero lo que me han podido reportar no oficialmente, es que ninguno de los pacientes hospitalizados en UCI actualmente tiene las dos vacunas, o tiene una o no tiene ninguna", aseguró.

El médico sostuvo que la región Moquegua no cuenta con dosis suficientes contra la COVID-19 y señaló que es necesario hacer campañas de sensibilización entre la población para que acudan a vacunarse ya que hay poca aceptación en ciertos grupos etarios menores de 60 años.



"En las camas de UCI en la actualidad tenemos bastante población joven de 40 y 50 años, incluso de 22 o 26 años, por lo tanto no podemos quedarnos de brazos cruzados o esperar que se vacunen de 40 o 50 hacia arriba, tenemos que avanzar y proteger a un grupo etario que también está afectado en la actualidad", afirmó.

Sin centros de referencia y poco oxígeno

William Pinto también reveló que la región Moquegua no tiene a dónde referir a pacientes COVID-19 y con enfermedades crónicas, ya que es cada vez más limitado enviar a hospitalizados a los hospitales del Minsa y EsSalud en Arequipa y Tacna. Debido a esto, el médico exigió preparar y fortalecer el sistema de salud pública ante una eventual tercera ola.



Además, el decano del Colegio Médico de Moquegua destacó que ha mejorado bastante la cantidad de balones de oxígeno y disponibilidad de plantas de oxígeno en la región, pero advirtió que el incremento de hospitalizados hace necesario buscar apoyo.



"El único hospital con un isotanque capaz de abastecer por varios días a la ciudad y UCI es el hospital del Minsa, pero en EsSalud no tenemos esa posibilidad porque trabajan en base a balones. Se recarga en la planta de oxígeno, pero no tener un isotanque no es lo ideal.", manifestó.



