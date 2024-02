Actualidad Colegio Médico del Perú pide al Minsa convocatoria para contribuir en la lucha contra el dengue

El decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Raúl Urquizo, mostró la disposición de su sector para colaborar en la emergencia sanitaria que próximamente el Poder Ejecutivo impondrá en 20 regiones del Perú ante el aumento de casos de dengue.

En La Rotativa del Aire-Edición Mediodía, Urquizo indicó que los decanos regionales del CMP podrían asesorar y respaldar a los funcionarios del Ministerio de Salud, sobre todo en las cuatro regiones más afectadas por el brote de dengue: La Libertad (4 207), Piura (4 155), Ica (3 313) y Áncash (2 462).

“Ya era tiempo de que declaren en emergencia. Hace un par de semanas que estamos viviendo esa situación, más vale tarde que nunca”, declaró.

Y es que el país reporta cerca de 24 981 casos de dengue y 28 fallecidos en lo que va del 2024, lo que implica un aumento del 97.88 % respecto al mismo periodo del 2023; cuando se registraron 12 264 contagios y 18 muertos.

“Si esto se hubiera trabajado con bastante anticipación, el número de casos hubiera sido mucho menor”, alegó Urquizo.

El titular del CMP comentó también que, hasta el momento, no han recibido la convocatoria del titular del Minsa, César Vásquez.

“Cuando el ministro me ha convocado a cualquier hora, siempre hemos ido con nuestros expertos y estamos dispuestos a poder ayudar, porque la salud no puede esperar. No nos han llamado. Si el ministro nos convoca, nosotros vamos. Nuestra voluntad es ayudar en esta situación”, precisó.

Para Urquizo, el estado de emergencia sanitaria, además de incluir medidas para contener brote, debe incluir el cambio de “autoridades que no están respondiendo”.

“Pedimos que se convoque a todos los sectores, hacer planificación y responsabilidad. Y eso se llama liderazgo”, sentenció.

Cabe precisar que el Ejecutivo tiene previsto imponer la emergencia sanitaria en Amazonas, Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tumbes, Ucayali y Callao.