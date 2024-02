Ricky Trevitazo venció al dengue: fue dado de alta y agradeció a Luigui Carbajal por su apoyo

Fuera de peligro. Ricky Trevitazo comunicó que venció al dengue y fue dado de alta el viernes, 23 de febrero. El cantante se mostró feliz de haber superado este mal y enfatizó en la importancia de que todos deben cuidar.

"Los síntomas vinieron desde la semana pasada, el sábado pasado tenía síntomas, pero pensé que era una gripe, el domingo era ya más fuerte, me hice la prueba y era dengue", dijo el integrante de Skándalo. "Ha sido en Lima porque no he viajado a ningún sitio, le pido a la gente que se cuide mucho. El dengue ataca directamente las plaquetas", agregó.

Por otro lado, Ricky Trevitazo agradeció a su amigo y compañero de trabajo Luigui Carbajal por haberlo apoyado en estos momentos difíciles para su familia. "Yo definitivamente lo admiro mucho, tiene un corazón espectacular, lo amo con todo mi corazón. Es mi primer hermano hoy en día, siempre está detrás de mí y admiro mucho las ganas que me da", comentó a Latina Noticias.

"Hay que estar siempre en las buenas y en las malas, más en las malas que las buenas y ahí se demuestra en realidad la amistad. Él puede parecer mayor que yo, pero realidad soy yo el que le jalo las orejas", dijo Luigui quien fue a recogerlo del hospital.

Ricky Trevitazo y Luigui Carbajal son integrantes del grupo Skándalo.Fuente: @GranChefFamosos

¿Qué precauciones deben tomar las personas para prevenir el dengue?

El Aedes aegypti pone sus huevos en las paredes de los recipientes con agua -como baldes, bebederos de animales, botellas, floreros y piscinas- donde se transforman en larvas, luego en pupas y finalmente en zancudos. Por lo general, un huevo tarda entre 8 a 10 días para convertirse en un zancudo.

Para evitar la presencia del zancudo del dengue en tu hogar, el Ministerio de Salud (Minsa) recomienda:

Escobilla, lava y tapa bien todos los recipientes donde almacenas agua.

Elimina, voltea o cubre los objetos que no utilices y puedan almacenar agua.

Utiliza floreros con arena húmeda y evita el exceso de agua.

Si tienes macetero, limpia el sumidero todos los días que riegues.

Si tienes plantas acuáticas, cambia el agua de los recipientes a diario. También lava los tallos y las raíces.

Cambia el agua de los bebederos de los animales y límpialos todos los días.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis