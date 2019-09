La fuente primaria de hierro es de origen animal. | Fuente: Andina

El Perú cuenta con un índice de anemia sumamente alto en menores. La Organización Mundial de Salud (OMS) considera que si más del 20% de los niños tiene anemia es un problema de salud pública; Perú tiene 43.6% de niños entre los seis meses y tres años que padecen esta enfermedad.

Problemas en el aprendizaje

El verdadero problema de tener la hemoglobina baja es las consecuencias que puede generar en el futuro del niño. Según Enrique Messa, médico pediatra, la peor consecuencia es la lesión cerebral irreversible. Esta genera trastorno de aprendizaje y un menor coeficiente intelectual.

Los primeros dos o tres años de vida son fundamentales para el futuro del menor. En este tiempo crecen y se desarrollan más que en otros años. El porcentaje de anemia en los niños de seis meses a tres años es de 43.6% y constituye uno de los problemas más severos de salud pública, según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Las consecuencias de la anemia no son solamente para los niños y sus familiares. El Perú también se ve afectado debido a la gran cantidad de menores que padecen esta enfermedad. Si la anemia no se controla, significa que en un futuro esa cantidad de niños no alcanzarán un desarrollo cognitivo óptimo y tendrán problemas para insertarse al mercado laboral.

Zonas rurales vs. zonas urbanas

La fuente primaria de hierro es de origen animal y en la población peruana estos alimentos no se consumen habitualmente. En las zonas altoandinas, lo que más se consume son carbohidratos y vegetales, que no cuentan con el nivel de hierro necesario, explicó el médico.

Hay una gran diferencia entre los niños de la costa – quienes tienen menos anemia - y la sierra y la selva en cuanto a porcentajes de anemia. En Puno, la prevalencia de anemia alcanza al 76% de los niños entre seis meses y tres años.

En el Perú, las principales causas de la anemia son el bajo consumo alimentos de origen animal y las enfermedades infecciosas. Este tipo de enfermedades hacen que el niño esté más débil por lo que traen consigo la anemia.

Las mujeres gestantes

Durante el embarazo, el bebé usa los glóbulos rojos y el hierro almacenado de la madre para crecer y desarrollarse. Si la mujer no cuenta con una adecuada cantidad de hierro en la sangre, padecerá de anemia. En Perú, el 29% de gestantes tienen anemia, según el Midis.

Los suplementos de hierro se les da a todas las mujeres embarazadas para prevenir la anemia. Sin embargo, a las gestantes que ya la padecen, se les da mayor cantidad de estos suplementos para reducirla.

Cuando los bebés nacen, durante los primeros seis meses de vida deben de tener lactancia exclusiva. Esta les brindará la cantidad de hierro y vitaminas que necesitan.

El Perú tiene un alto índice de anemia y se encuentra muy por encima de los otros países Latinoamericanos, según la OMS. Esta debe reducirse, ya que no solo afecta a los niños y sus familias, sino al futuro de todo el país, explicó el doctor Massa.