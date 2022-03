¿Cómo aplicar el Plan de Emergencia Familiar en caso de inundaciones o huaicos?

Las lluvias fueron el evento natural con mayor ocurrencia entre el 2003 hasta el 2019 con un total de 22 mil 603 registradas. | Fuente: IGP Archivo

Las lluvias fueron el evento natural con mayor ocurrencia entre el 2003 hasta el 2019 con un total de 22 mil 603 registradas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Y es durante el verano y la primavera que su magnitud se intensifica, sobre todo en la costa norte, centro y sur del Perú durante el Fenómeno del Niño, al grado de provocar deslizamientos, huaicos, aluviones, inundaciones, derrumbes, entre otros, que pueden generar severos daños a las comunidades más vulnerables.

La falta de cultura de prevención en nuestro país provocó que solo en el 2021 se registren 203 emergencias por huaicos. A nivel regional, Indeci informó que los departamentos que más emergencias afrontaron fueron Cusco, donde se registran siete zonas de riesgo, Cajamarca, donde se han identificado seis, y Ayacucho, donde se han señalado 11, precisamente entre los primeros y últimos tres meses del año. Y el peligro es aún mayor cuando las poblaciones no saben cómo actuar ante estas emergencias.

En la capital, de acuerdo con el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, Lurigancho-Chosica y Chaclacayo son los distritos más susceptibles a ellos. En total son 11 zonas de peligro para Lurigancho-Chosica y tres para Chaclacayo. En ambos casos, su infraestructura y equipamiento se encuentra expuesta y es considerada escenario de riesgo por flujos de agua y tierra.

La prevención comienza en uno mismo

A pesar de que por ley contamos con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), que tiene como ente rector a la Presidencia del Consejo de Ministros y también involucra a instituciones públicas como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, entre 2009 y 2018 ocurrieron en nuestro país alrededor de 49 mil 237 emergencias, de las cuales el 75% fueron generadas por peligros de origen natural.

Frente a este escenario, Juan Manuel Arribas, director ejecutivo de ‘Hombro a Hombro’, instó a que, como ciudadanos, seamos los primeros en comenzar con las labores de preparación en lugar de esperar el accionar del Estado: “Cuando hay eventos de magnitudes grandes, el Ejército, las FF.AA. y la PNP van a llegar después. Ese es el principio básico de la preparación: no esperar a que otros hagan las cosas por ti, sino que tú mismo te enfrentes al problema y comiences a prepararte ante la llegada inminente de un desastre”, recomendó en el programa la Rotativa del Aire en RPP.

Plan de emergencia familiar: nuestro mejor aliado

Arribas destacó además que desde Indeci se promueve que la población esté alerta mediante el Plan de Emergencia Familiar, que se trata del conjunto de actividades que los miembros de la familia deben realizar para prepararse y responder de manera planificada y organizada a una emergencia. Este debe ser elaborado por todos los miembros, para que cada uno conozca el rol que debe cumplir y sus responsabilidades.

“Observar a tu alrededor, identificar los lugares de seguridad y armar una ruta de evacuación son las claves de este plan”, explicó Arribas. Acciones sencillas como revisar el estado de tu vivienda, conocer las zonas más seguras y reconocer los sitios más vulnerables dentro de tu hogar pueden evitar pérdidas irreparables ante la llegada de estos eventos. Por ello, Indeci brinda las siguientes pautas:

Reconoce el lugar donde vive tu familia:

Identifica la ubicación de tu vivienda y los materiales de los que está hecha.

Revisa el estado de las instalaciones eléctricas, cañerías, paredes, muros y techos.

Elabora un croquis de tu vivienda y alrededores.

Señala los lugares que involucran vulnerabilidad como lo son las paredes inestables, roturas en el piso, cables sueltos, entre otros.

Desarrolla una estrategia de acción:

Refuerza la estructura de tu casa y consúltale a un ingeniero en caso tengas dudas.

Repara las instalaciones eléctricas y filtraciones de agua

Fija repisas y muebles altos a la pared y deja libre de muebles las salidas de evacuación de tu casa.

¿Cómo actuar ante uno de estos eventos?

El director ejecutivo de ‘Hombro a Hombro’ advirtió que, ante las lluvias registradas el último fin de semana, es necesario saber cómo reaccionar, ya sea que permanezcamos al interior de la vivienda o tengamos planificada una ruta de evacuación, Indeci tiene una lista de sugerencias:

Si puedes quedarte en el interior de tu casa:

Ubica los lugares más seguros en los que tu familia pueda estar a salvo en caso de una emergencia o desastre.

Determina las rutas de evacuación.

Elige al responsable de la mochila para emergencias.

Realiza un simulacro para medir el tiempo que demora tu familia en evacuar.

Si debes evacuar tu casa de inmediato:

Planifica la salida de manera segura y ordenada.

Elige al responsable de la mochila para emergencias.

Ubica los lugares seguros de tu barrio.

¿Qué debo guardar en la mochila para emergencias?

Arribas resalta que la mochila para emergencias, que permita soportar unas 48 horas fuera de casa, no debe ser la única provisión que una familia debe guardar ante estos eventos: “En segundo lugar, deben tener en su casa una caja mediana o grande, en la que pueda tener alimentos no perecibles, ropa, abrigo, etc. para sobrevivir después que ya se me acabó mi mochila de emergencia”.

El compartir con nuestra familia, pareja y personas cercanas estas medidas es otra de las claves para inculcar una cultura de prevención. Arribas destaca que no necesitamos esperar un simulacro establecido por el Estado para poner en práctica el protocolo planificado: “Los únicos responsables de nuestras propias vidas, de nuestros seres queridos y de nuestras propiedad somos nosotros mismos, y es bien poco inteligente de parte nuestra no prepararse ante cosas que son inminentes. Todos los años tenemos lluvias en estas épocas, todos los años tenemos huaicos, pérdidas tremendas”, enfatizó.