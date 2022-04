María Amalia Palacios, presidenta del Consejo Nacional de Educación, en RPP | Fuente: RPP

María Amelia Palacios, presidenta del Consejo Nacional de Educación (CNE), señaló hoy a RPP, que, ante la disposición del Ejecutivo de permitir el aforo al 100% en las aulas escolares desde esta semana, su institución está solicitando restituir la distribución de alimentos de Qali Warma en los centros educativos.

“Los alimentos de Qali Warma todavía no se distribuyen en las escuelas sino en los hogares. Lamentablemente, porque hay padres que salen a trabajar muy temprano, no preparan necesariamente las loncheras para los niños y adolescentes. Entonces, estos llegan a sus clases presenciales sin tener una lonchera, y lo que suelen hacer es comprar, a través de las rejas, a ambulantes […], lo cual también es un problema”, refirió.

En ese sentido, Palacios resaltó que aún el Ejecutivo no ha publicado la nueva normativa respecto a ese programa de alimentación escolar teniendo en cuenta la disposición del aforo al 100% en las aulas.

“Estamos esperando la norma del sector, que seguro va a salir muy pronto. Porque la norma vigente, mientras no salga la nueva, mantiene cerrados los quioscos saludables, las cafeterías y los comedores”, subrayó.

Frente a esta realidad, la presidenta del CNE señaló que, si no es Qali Warma, “por lo menos” se debería restituir los quioscos saludables “que permitan que los niños que no tienen lonchera compren alimentos dentro de la escuela”

Infraestructura adecuada

Por otro lado, Palacios refirió que, con la eliminación del distanciamiento físico de un metro dentro de las aulas, se debe fortalecer otras medidas de precaución de contagios.

“Lo que tenemos que hacer es reforzar los otros factores: Ventilación y uso de mascarillas en lugares cerrados […] Debemos tener un monitoreo estricto de parte de los directores, con la ayuda de los padres de familia y de las UGEL para que, en las escuelas, esta ventilación y este uso de mascarillas se cumpla”, resaltó.

Asimismo, resaltó la necesidad de que las aulas se mantengan correctamente ventiladas para evitar, no solo contagios de COVID-19, sino de otras enfermedades estacionales.

“Todos sabemos que hay escuelas […] que no tienen la ventilación suficiente. Eso es lo que nos preocupa ahora. Porque si van a retornar a 30, 35 alumnos en aulas que no tienen una ventilación adecuada, esas escuelas tienen que tener prioridad de atención para resolver el problema de la ventilación”, refirió.

Además, pidió que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación (Minedu), gobiernos regionales y locales tomen cartas en el asunto en el problema de desabastecimiento de agua que presentan algunas instituciones educativas.

“Hay escuelas que tienen problemas de acceso al agua, que es un elemento fundamental de protección de la salud de los niños. El lavado de manos no es posible si no hay agua en las escuelas. [Esperamos] que el Minedu, y también todos los organismos descentralizados, […] colaboren para que, en las escuelas que no tienen las condiciones de infraestructura debidas, se empiece lo más pronto posible a resolver los problemas más urgentes como el acceso al agua o la situación de los servicios sanitarios”, subrayó.