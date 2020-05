Consenso y voluntad política son necesarios para mejorar el sistema de salud peruano: Experto italiano

Se necesita fortalecer la atención primaria en la salud de nuestro país.

El doctor Elmer Huerta entrevistó a Eduardo Missoni, médico, docente y experto italiano en salud pública, que conoce bien nuestro país y actualmente radica en Milán. Ambos conversaron en RPP sobre los esfuerzos en Europa por contener la propagación del nuevo coronavirus, el desempeño del sistema de salud peruano y sus principales desafíos.

El Dr. Missoni identificó los principales problemas que tiene nuestro sistema sanitario, pero aseguró que estos se pueden solucionar si hay voluntad y consenso político.

La segmentación del sistema de salud peruano es el principal problema para el Dr. Missoni. “Perú tiene un sistema fragmentado y yo creo que tendrá que hacer un cambio a la unificación o coordinación”, mencionó. Y es que nuestro sistema depende no solamente del Ministerio de Salud, si no también del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Defensa y de los gobiernos regionales.

Explicó que hace años, Italia sufría una segmentación en su sistema de salud parecida a la de Perú actualmente, pero “hubo voluntad política entre los dos mayores partidos del parlamento, pues se encontraron en la necesidad de crear un sistema de salud único”, que finalmente se convirtió en uno de los mejores del mundo, que pese a ello fue duramente impactado por la COVID-19.

Asimismo, identificó que hay un problema con la formación de recursos humanos y la falta de atención primaria en nuestro país. “Uno de los elementos es que se forman recursos humanos que están pensados para hospitales y no para atención primaria”, dijo.

Sobre la atención primaria explicó que tiene como prioridad las necesidades básicas, la atención a nivel de la comunidad. Sin embargo, en el Perú, en lo que más se centran es en formar personal para los grandes hospitales.

Además, la atención primaria también involucra el aspecto de prevención. Pero en el Perú “hay poca prevención, se trabaja mucho sobre el tratamiento y, además, un tratamiento mayoritariamente concentrado en Lima. El país tiene muchos otros centros urbanos, sobre todo una enorme realidad rural que está desatendida. Ahí se tiene que partir con atención primaria”, mencionó.

Agregó que “si falta la atención primaria, el sistema no está preparado, no solo a enfrentar una epidemia o pandemia, si no a enfrentar todas las otras enfermedades como crónicas, no transmisibles, etc”.