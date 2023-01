Según el presidente de Conveagro, los bloqueos de carreteras causan el incremento de precios de productos provenientes de regiones como Cusco y Puno | Fuente: EFE | Fotógrafo: RAFAEL ARANCIBIA

A pocos días de que se cumplan dos semanas desde el reinicio de las protestas contra el Gobierno y el Congreso, diversas regiones empiezan a experimentar el efecto de los bloqueos de las carreteras, que impide que productos alimenticios puedan llegar a los principales mercados regionales.

Así lo manifestó el presidente de la Convención del Agro Peruano (Conveagro), Anaximandro Rojas, quien resaltó que los productos de las regiones del sur son los que han presentado mayor alza de precios.

"Producto de las protestas que está viviendo el sur del país, tenemos el problema del desabastecimiento en algunas regiones. En la capital está garantizado el abastecimiento de productos; pero hay escasez de algunos productos que vienen del sur del país, como la papa, el olluco y algunas verduras que vienen de regiones como Cusco y Puno", sostuvo.

Respecto al alza de precios, Rojas indicó que la papa es el producto que mayor incremento ha registrado en la venta mayorista y minorista de las regiones.

"Se ha incrementado el precio de la papa que es de consumo masivo tiene un ligero incremento en la canasta básica familiar. La papa más económica, que es la Yungay, que estaba en S/2, ahora la encuentras a S/3.20 en el mercado mayorista. En el mercado minorista, el precio es un poco más elevado, al igual que en los supermercados", explicó.

"Lo que ha subido más es el precio de la papa amarilla, que en el mercado mayorista estuvo a S/5, ahora está a S/7. Y en los mercados barriales tiene un precio que llega hasta los S/10. Esto es preocupante para las economías familiares", agregó.

Para el presidente de Conveagro, los efectos perjudiciales de las protestas afectan más a los pequeños agricultores del sur que ya habían sido "golpeados" por la sequía y la crisis de fertilizantes.

"Las regiones del sur han sido muy azotadas por las sequías y también el Fenómeno de la Niña. Esto ha conllevado a la disminución de áreas sembradas en el sur del país. A esto se ha sumado también la crisis de los fertilizantes (...) Sabemos que Puno está en 42% extrema pobreza en el área rural, y un 69.9% sufre de anemia y esto ha conllevado también a estos reclamos en la población. Hay falta de servicios básicos, no hay electricidad en algunos lugares, no se cuenta con vías de acceso", explicó.

"Protestas son justas"

Respecto a las protestas registradas en el sur del país, Anaximandro Rojas consideró que son "justas" pues surgen como respuesta a las demandas no atendidas por el Estado durante décadas.

"Creo que las demandas de los productores son justas y vienen desde hace más de una década atrás, no nacen en este Gobierno. No se han atendido como debe ser por las políticas agrarias del Estado, sobre todo en el sur, la parte más golpeada por las inclemencias, el cambio climático. Ahora viene el friaje y no queremos que nuestros niños se mueran en las zonas altoandinas", sostuvo.

Sin embargo, indicó que su gremio agrario está a favor del diálogo con el Gobierno a través del Midagri, pero que aún no han podido reunirse con la actual ministra del sector, Nelly Paredes.

"Nosotros siempre hemos estado dispuestos al diálogo con el Ejecutivo, siempre hemos enviado documentos para reunirnos en el Midagri con el ministro. En agosto, nos reunimos con Alencastre para hacer nuestros pedidos que él aceptó. Fue la única reunión en la que se quedó hacer mesas de trabajo", señaló.

"Nosotros estamos abiertos para ayudar a la pacificación del país, pertenecemos al Acuerdo Nacional y estamos en busca del diálogo. No queremos más derramamiento de sangre, más enfrentamiento entre compatriotas", agregó.