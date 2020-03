El doctor Elmer Huerta respondió a las consultas de los oyentes de RPP Noticias. | Fuente: RPP Noticias

El médico Elmer Huerta recomendó a la población evitar las concentraciones de personas como medida de precaución para evitar contagios por el nuevo coronavirus, que ya suma más de 30 casos en el país en los primeros días luego de que se registrara su primero de estos. Además, el consultor médico de RPP pidió seguir las recomendaciones de las autoridades.

"El distanciamiento social para que esta epidemia no nos reviente en la cara como le reventó en la cara a China e Italia. Porque la enfermedad ya está llegando, los casos van a aumentar, así que no se sorprenda. Eso es esperable, lo que no queremos es que reviente como en Italia, entonces para eso el distanciamiento social es importante", señaló.

El doctor Huerta explicó que esto significa evitar aglomeraciones de personas "porque ahí están los contagios". En ese sentido, pidió a la gente comprender las decisiones que vienen tomando las autoridades como la suspensión de los partidos de fútbol, espectáculos u otras concentraciones.

"Si usted tiene una reunión en su casa de 20 o 30 personas, cancélela. ¿Qué necesidad hay de hacer eso? ¿Para qué? Solamente cuando la gente entienda que estos sacrificios de evitar todas estas cosas son para la sociedad, para proteger a los padres, para los abuelitos, lo vamos a hacer bien", insistió.

El oncólogo también hizo un llamado a la calma a la población, luego de que se registraran casos de presencia masiva de personas en supermercados para realizar compras de productos de primera necesidad. "Esto no es el apocalipsis. Yo no sé qué van a hacer con ese saco de arroz que compró. Esto va a pasar, lo que no queremos son contagios masivos", dijo.