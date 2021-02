Empresas privadas buscan apoyar en la compra de vacunas. | Fuente: Imagen referencial: Minsa

La presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), María Isabel León, expresó la intención de las empresas privadas que conforman este gremio de comprar vacunas contra la COVID-19 para poder aplicárselas a sus trabajadores y así contribuir con la reactivación económica del país y ayudar en la estrategia de vacunación.

"El Estado es el que traza la ruta de priorización para el uso de las vacunas (…) El sector privado podría tener un rol protagónico para apoyar con esta vacunación a trabajadores, a familias y extender la ayuda social para que se acelere el acceso de más peruanos a la vacunación, porque si esperamos un cronograma (de prioridades), quizás nos vayamos a demorar mucho tiempo", explicó.

En entrevista con RPP Noticias, León señaló que el gremio empresarial apoya las gestiones que realiza el Estado para la compra de vacunas; no obstante, señaló que existe consenso de parte de los empresarios sobre un posible interés para poder comprar vacunas que serían aplicadas de manera gratuita a los trabajadores con la finalidad de reactivar la economía.

"Es un esfuerzo de investigación para poder definir un universo de beneficiarios que podamos establecer y que pueda acompañar, no reemplazar la labor del Estado. Nosotros no tenemos ningún afán de competir ni de irrogarnos una acción que le corresponde al Estado, sino la de entender que no podemos dejar morir la economía y privar a millones de peruanos de sus ingresos y la idea es ayudar a acelerar el proceso de vacunación", comentó.

La titular de la Confiep reconoció que la prioridad para los laboratorios que producen vacunas contra la COVID-19 la tienen los gobiernos de cada país; sin embargo, señaló que la idea es que esta propuesta se traslade a una "coordinación y aval del Estado". Agregó que las empresas privadas podrían negociar con laboratorios con los cuales el Estado no haya tenido negociación.

"No tenemos en este momento ningún plan en ejecución. Cualquier acción que se vaya a tomar en base a esta propuesta tiene que ser en una estrecha colaboración y acompañamiento del Gobierno. Este es un planteamiento para poder permitir que más personas accedan a la vacuna de una manera más rápida y podamos contribuir para que este sector formal que trabaja tenga una inoculación pronta y podamos reactivar la economía de una manera más segura", precisó.

Entrevista a María Isabel León, presidenta de Confiep. | Fuente: RPP Noticias

Proyecto de ley para que empresas puedan comprar vacunas

El congresista César Combina, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), presentó un proyecto de ley "que autoriza a las empresas a la compra de vacunas para aplicación gratuita a sus trabajadores". La propuesta, que lleva la firma de otros seis parlamentarios de esta bancada, dispone que se otorgue "prioridad" en los trámites necesarios para su ingreso al país.

"Autorícese a las empresas a la importación, almacenamiento, distribución y aplicación gratuita de vacunas para el coronavirus SARS-Co V-2 en todo el territorio nacional. Las empresas deben tener un mínimo de 200 trabajadores en planilla, o en su defecto, las que tienen menor cantidad podrán realizar la adquisición a través de los gremios empresariales formales a precio de costo", señala.

Asimismo, el proyecto de ley establece que la cantidad de vacunas que se encuentran autorizadas a adquirir las empresas o gremios se encuentra compuesta de forma acumulativa por los siguientes criterios:

Cantidad de trabajadores en planilla

Cantidad de familiares directos en segundo grado de consanguineidad o afinidad de los

trabajadores.

trabajadores. Hasta un 30% del número de trabajadores adicional que puede ser aplicado a personas de la comunidad donde se encuentra la empresa o gremio.

La propuesta establece que la Digemid otorgará el registro sanitario respectivo en el plazo máximo de 3 días hábiles en que la empresa o gremio entregue la documentación requerida. Para esto, "no se exigirá documentación distinta a la que se le exige al Estado" y en caso exista registro sanitario de una vacuna en específico, "la empresa o gremio podrá hacer uso del mismo registro, siempre y cuando sea el mismo proveedor de vacunas".

NUESTROS PODCAST

"Espacio vital": Estudios en Sudáfrica probaron que la vacuna contra la Covid-19 de Novavax no es eficaz contra la variante del virus descubierto en dicho país. ¿Todas las vacunas desarrolladas han presentado los mismos resultados?