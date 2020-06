Gobierno alcanzó un acuerdo con las clínicas privadas. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El ministro de Salud, Víctor Zamora, informó que el acuerdo alcanzado anoche entre el Gobierno y las cínicas privadas establece "un proceso de revisión" de las altas tarifas cobradas a pacientes con diagnóstico de COVID-19 y que actualmente tienen una deuda con clínicas locales. Asimismo, señaló que este monto debe ser ajustado al nuevo acuerdo.

"Esa revisión contempla la cantidad y aquellos procedimientos a los cuales fueron sometidos, así como la estructura de costos que se deben adecuar al nuevo acuerdo. El objetivo es que no lo asuma (deuda), pero tenemos que ver que esto sea ajustado a la ley y por eso hemos sido cautos. No quiero generar una expectativa que pueda chocar una ley que me lo impida. El objetivo es que las personas que se han endeudado no caigan en la pobreza por haber contraído esta enfermedad", explicó.

En entrevista con RPP Noticias, destacó que una parte del acuerdo con las clínicas privadas establece la posibilidad de que se realice una auditoría concurrente para evitar que los pacientes reciban un trato diferenciado, sean dados de alta antes de vencer de la enfermedad o que no reciban todos los cuidados que necesitan durante su estadía en estos establecimientos.

"Un representante del Minsa o de EsSalud estará vigilante de que todos los derechos de los pacientes sean cubiertos por parte de las clínicas. Esta propuesta nació de ambas partes y estuvo presente en las propuestas iniciales. Se ha planteado que el contrato contemple un mejor pago del Estado porque las clínicas tienen pagos que sostener", detalló.

En diálogo con La Rotativa del Aire, precisó que la derivación de pacientes COVID-19 a clínicas privadas debe ser el "mecanismo principal" cuando el sistema de salud público no tenga camas disponibles. Sin embargo, mencionó que la atención directa en clínicas privadas también está contemplada.

"Este mecanismo será discutido en el momento en el que se elabore el contrato para poder hacer que los flujos, ni sean burocráticos que impidan el tratamiento, ni que sean totalmente flexibles que atenten contra el fondo que ambas instituciones manejemos. El Minsa y EsSalud comparten la mesa con la Asociación de Clínicas Privadas en el Comando COVID y es ahí donde se va a hacer permanente la implementación de ese protocolo", mencionó.

"Ambos mecanismos están contemplados. Tanto la derivación, que debe ser el mecanismo principal cuando el sistema de salud no tenga el número suficiente de camas, como el de la atención directa. Muchas veces los pacientes no tienen tiempo para estar dando vueltas en el sistema y tienen que recurrir al mismo", agregó.

El ministro de Salud informó que para mejorar esta situación el Gobierno está implementando un "tablero de control" para conocer la disponibilidad de Unidades de Cuidados Intensivos, tanto en el sector privado como el público, de una manera ágil, para que los pacientes acudan al establecimiento que se encuentre más próxima a su domicilio.

"Lo importante acá es la salud de las personas. No podemos demorar en su atención. Esto es vital porque el estar dando vueltas en la ciudad buscando una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos va en contra de la sobrevivencia de nuestros compatriotas", precisó.

Finalmente, reconoció que la anterior deuda que tenía el Estado, a través del Seguro Integral de Salud, con las clínicas privadas no ha sido contemplado en este acuerdo debido a que el monto es parte de un proceso de auditoría. "La desconfianza puede ser bilateral, porque, así como puede haber retrasos en el pago, nosotros afirmamos que puede haber cobros que no estamos dispuestos a aceptar", indicó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.