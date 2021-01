Las camas UCI en la mayoría de hospitales están prácticamente ocupadas en su totalidad. | Fuente: EFE

El médico salubrista Ernesto Gozzer, el exjefe del Instituto Nacional de Salud (INS), señaló que las cifras oficiales de nuevos contagios de la COVID-19 en el Perú no están reflejando la real cantidad de estos, debido a que se están haciendo insuficientes pruebas de descarte.

En Ampliación de Noticias, el doctor señaló que la ocupación de camas de cuidados intensivos (UCI) en el país es similar a lo visto a fines de junio del año pasado, cuando el país sufría los estragos de la primera ola de la pandemia.

“El número de casos nuevos no es confiable, ya que la cantidad de casos nuevos que se reportan no es la que se correlaciona con la tasa de ocupación de UCI. Si correlacionamos la tasa de ocupación de UCI de ahora estamos más o menos a fines de junio, comienzos de julio”, comentó.

“Pero si uno ve el número de casos (reportados oficialmente), estamos como afines de abril. Lo que quiero decir es que tenemos más casos que no estamos detectando, y eso es una de las razones por lo que esto ha crecido enormemente”, sentenció.

En ese sentido, Gozzer estimó que la cifra de nuevos casos en el Perú es el triple de lo que se está reportando oficialmente. En su opinión, esta diferencia se debe a que se están haciendo “menos pruebas de las que se deberían”.

“La OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda entre 10 y 30 (pruebas) por cada caso positivo. Entonces tendríamos que estar haciendo entre 30 mil y 45 mil pruebas por día, pero eso no está ocurriendo”, manifestó.

“Las regiones tienen ocupación de camas hospitalarias por encima del 70 % y la ocupación de camas UCI es casi del 100 %. Eso definitivamente significa que el sistema de salud de atención medica ya está sobrepasado”, agregó.

Gozzer señaló que esta deficiencia de pruebas acarrea otro problema: desconocer la distribución de la enfermedad en el territorio nacional.

“¿Cómo llegan a UCI?, ¿de dónde salen? Salen de los números que nos faltan. De eso, lo que más me preocupa es dónde están. Y si no sé dónde están, no los estoy conteniendo”, remarcó.



Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Qué es la fatiga pandémica y cómo evitarla? El Dr. Elmer Huerta responde: