“Informamos de manera bastante responsable sobre las personas fallecidas”, dijo el mandatario. | Fuente: RPP Noticias

Esta tarde, en su habitual conferencia de prensa, el presidente Martín Vizcarra y sus ministros respondieron a las preguntas de la prensa sobre la pandemia de la COVID-19 en el país. RPP Noticias realizó la siguiente pregunta:

“Señor presidente: somos, si no el primer país del mundo en número de muertes por COVID por millón de habitantes, uno de los primeros. A este número aún no se ha añadido la totalidad del subregistro que, poco a poco, se va sincerando. Viendo esta realidad, ¿diría usted que ha fracasado la estrategia del Gobierno para controlar el virus? ¿Cómo cambiarán esa estrategia para no seguir encabezando esa lista negra? Por último, ¿cree usted que el Gobierno ha fallado en la comunicación sobre los cuidados que debe tener la ciudadanía? A veces pareciera que toda la responsabilidad en los contagios recayera en los ciudadanos, que deben salir a ganarse la vida. ¿Cambiarán en algo la comunicación del Gobierno?”.

“Informamos de manera bastante responsable sobre las personas fallecidas”, respondió Martín Vizcarra, antes de cederle la palabra a la actual ministra de Salud, Pilar Mazzetti, quien aseguró que las cifras de fallecidos por COVID-19 en el país, que superan los 26 mil, son importantes pero no las que hubieramos tenido de no tomar medidas. Señaló que tampoco son cifras “de crecimiento exponencial”, sino más bien de crecimiento progresivo.

Para Mazzetti, la disparidad en cifras ha sido ocasionada por dificultades en nuestro sistema de salud, una geografía heterogénea y dificultades de comunicación en los diferentes niveles de gobierno. Los desfases entre las cifras de fallecidos por COVID-19 del Minsa y el Sinadef, indicó, son actualmente “producto de análisis” para sincerar el registro total.

“Hemos hecho un primer informe, 3000 personas fueron incorporadas al registro. El segundo informe, 3600 personas fueron incorporadas. A partir de esta experiencia hemos empezado un sistema continuo de revisión de las cifras. Día a día vamos a incorporar cualquier discrepancia que pueda existir hasta que logremos estar estabilizados. Creo que no hay ningún país en el mundo que esté haciendo una verificación de fallecidos en paralelo con la pandemia”, señaló la titular de la cartera de Salud.

Finalmente, Mazzetti señaló que este sinceramiento será realizado al culminar la pandemia, por lo que cree que el Perú “está tratando de actuar con la mayor transparencia”.