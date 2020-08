Pilar Mazzetti consideró retomar las restricciones los días domingo ante el incremento de cifras del nuevo coronavirus en Lima y Callao. | Fuente: Andina

La exministra de Salud, Silvia Pessah, discrepó este lunes con la posibilidad de restablecer medidas restrictivas en la población ante el incremento de contagios con el nuevo coronavirus, como la prohibición de desplazarse los domingos aplicada hace meses.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, Silva Pessah sostuvo que el Gobierno debe pensar en otras opciones ya que la inmovilización social obligatoria no funcionó.



"Encerrarnos de nuevo será muy complicado porque la gente tiene que salir a comer. Cuando nos encerramos (...) debimos haber tenido la previsión no solamente de encerrarnos, sino de darnos el tratamiento, que después se hizo; pero además darnos la canasta (...) con una canasta para una semana para que la gente se pueda quedar en su casa; y además, anotando si es que recibieron o no el bono", dijo.

Silva Pessah explicó que es necesario tener una evaluación de la data de distrito por distrito para saber qué pasa con los contagios del nuevo coronavirus para poder aplicar una estrategia específica y una mejor política.



"No es lo mismo lo que está pasando en Espinar, en este momento en términos de COVID-19, que lo que está pasando en la misma ciudad de Arequipa o lo que pasa en Lima, en el distrito de San Borja o en San Isidro", expresó.

Como se recuerda, la ministra de Salud, Pilar Mazzeti, consideró como razonable retomar la inmovilización social obligatoria los domingos o el toque de queda a partir de las 8:00 p.m. a fin de hacer frente al incremento de cifras del nuevo coronavirus en Lima y Callao.



Estrategias a futuro

Para Silva Pessah la estrategia que debe aplicar el Gobierno consiste en tres niveles. El primero es el trabajo para seguir difundiendo las medidas en cada persona del distanciamiento social, lavado de manos y uso de mascarillas.



Precisó que también hay una tarea del Poder Ejecutivo para garantizar el seguimiento de los casos de nuevo coronavirus, a través de un cerco epidemiológico, y empezar con la recuperación de pacientes que superaron la COVID-19.



"Tenemos pacientes que se han recuperado, pero que se han recuperado, ¿qué significa? quiere decir que gracias a Dios no están internados y no han fallecido, pero no significa que estén al 100% operativos", aclaró.



La exministra citó como ejemplo que es necesario un programa especial de salud mental para los profesionales de salud y para la comunidad y el abastecimiento de equipos para camas UCI o equipos de protección personal.



"El personal de salud que ha atendido durante estos cinco meses, con compañeros, amigos y hermanos que han fallecido en sus brazos, ¿no crees que necesitan un programa especial para que los apoyen? Vamos ahora a la comunidad. ¿Y la gente que ha perdido a sus vecinos, amigos y familiares?"