El Gobierno informó que la segunda ola de la pandemia se encuentra en descenso en el país y que ya suman más de dos millones las personas que se encuentran completamente vacunadas en el territorio nacional. El ministro de Salud, Óscar Ugarte señaló que el país no se encuentra en una tercera ola, "ni tampoco podemos afirmar que lo de Arequipa sea el inicio de una tercera ola".

Al respecto, dijo que consideraba que había una apreciación equivocada que no se basa en las evidencias. "Cualquiera que está siguiendo el análisis de la evolución de la pandemia puede comprobar que estamos en el descenso de la segunda ola y lo de Arequipa, si bien es una situación especial, no modifica la curva en general", enfatizó al subrayar que "esto no quiere decir que no haya riesgo de una tercera ola y que esta pueda darse más adelante".

En otro momento, indicó que a través de las investigaciones que realiza el Instituto Nacional de Salud (INS) en Arequipa se ha logrado identificar un segundo caso de la variante Delta en ese departamento. Agregó que, de acuerdo con los estudios del INS en el sur del país, en Arequipa el 90.6% de los casos se deben a la variante C37, que es la predominante en el Perú y que hoy se llama variante Lambda, según la nueva clasificación internacional.

En la conferencia de prensa, la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, indicó que ya se aplicaron en el país más de 5 millones 600 mil vacunas y que se viene acelerando el ritmo de la vacunación contra la COVID-19. Tras resaltar los avances en el proceso de inmunización en el país, indicó que, en los últimos cinco días, se aplicaron más de 600 mil dosis.

Pese a reconocer que los contagios continúan descendiendo por 10 semanas consecutivas y los fallecimientos también continúan en descenso por siete semanas consecutivas, insistió en que debemos seguir protegiéndonos y no bajar la guardia para no retroceder en lo avanzado, ya que el descenso de los niveles de contagio y de decesos no es homogéneo en todas las provincias.

Un ejemplo de ello es la situación de Arequipa, departamento al que desde el Ejecutivo se está brindando un apoyo integral para que enfrente en mejores condiciones este momento crítico ocasionado por la pandemia. Al respecto, el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, anunció también que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones va a emitir en los siguientes días los dispositivos legales correspondientes a un cerco epidemiológico en Arequipa, el cual se centrará en tratar de controlar la movilidad del transporte, tanto aéreo como terrestre.



