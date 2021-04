Hellen vende jabones en la puerta del hospital donde está internado su papá, debido a un cuadro grave de la COVID-19. | Fuente: RPP Noticias

La pandemia del nuevo coronavirus sigue afectando a cientos de miles de peruanos con la muerte de familiares. Sin embargo, la historia de Hellen Ñanez García, de 28 años, y quien vive en Pisco, región Ica, no tiene precedentes, al menos de lo publicado hasta ahora en medios de comunicación.

Ella ha perdido, según contó a RPP Noticias, a trece familiares en lo que va de la emergencia sanitaria y ha adquirido deudas por más de 100 mil soles debido a la compra de medicinas, recarga de balones de oxígeno, traslados de emergencia y gastos fúnebres.

Desde hace unas semanas empezó a vender jabones, hechos por ella, para tratar de reunir dinero que sirva para la compra de medicina de su padre de 52 años, quien, hoy, está internado en una cama UCI en el hospital San Juan de Dios de Pisco, por esta enfermedad.

“Gasto entre 80 a 500 soles diariamente, dependiendo de las recetas que me pidan. Vendo jabones de tocador. Hay días en que puedo recaudar 50 soles o 60 soles. Otros días un poquito menos. Pero más o menos por allí va”, expresó.

Hellen, egresada de la carrera de Psicología, también se enfermó de la COVID-19, pero logró vencer a la enfermedad. Debido a la complicación de salud de sus otros familiares, ella debe sacar adelante esta responsabilidad de luchar por salvar la vida de su padre, que se encuentra en un estado crítico.

“Los médicos me han dicho que él está en un estado muy crítico y que me queda orar porque solamente un milagro lo va a salvar. Intubarlo es lo último que se hace con un paciente. Se está aferrando a vivir y yo me aferro a él”, indicó.

Hellen llega mañana, tarde y noche al hospital porque ya ha sido testigo de las urgencias que demandan los pacientes hospitalizados por la COVID-19.

Hellen es egresada de la carrera de piscología, pero por el duro momento que le toca vivir ahora se dedica enteramente al cuidado de su padre. | Fuente: RPP Noticias

“Uno está allí con el miedo de perder a la familia todos los días. Todos los días se ve gente morir, (y a aquellos que van a) reconocer pacientes en la morgue. Es una situación bien horrible. Esta situación no se la deseo a nadie”, agregó.

Pide mayor personal médico

Entre lágrimas, Hellen pidió a las autoridades del Ministerio de Salud contratar más médicos intensivistas para este hospital, porque, pese a que hay camas UCI, no hay personal especializado para atender, según consideró.

En las últimas horas fallecieron ocho personas en el hospital San Juan de Dios de Pisco. | Fuente: RPP Noticias

“Lo que pido es que haya más profesionales en los hospitales. Intensivistas. Ayer el ministro de Salud trajo equipos de salud, camas UCI, ventiladores, pero de qué vale tener los equipos si no hay quién prenda la máquina. Hoy han fallecido ocho personas. Madres, padres, hermanos. Todos se están muriendo. No hay una buena administración del hospital. La gente se va por falta de médicos. Un solo médico esta en emergencia, intubando y en piso ¿Cómo puede ser?”, reflexionó.

