El integrante del Comando Vacuna, Jaime Reusche, advirtió que el Perú se encuentra muy atrasado en el proceso de compra de vacunas contra la COVID-19 y en la cobertura de inmunización al 100% para la población del país.



En entrevista con el diario Perú21, señaló que es "urgente firmar más acuerdos" con farmacéuticas para tener mayores dosis de vacunas e inmunizar al menos al 20% de la población ya que según información del Ministerio de Salud solo tenemos suscrito un acuerdo con Covax Facility y un acuerdo firmado con el laboratorio Pfizer/BioNTech por un millón y medio de dosis para el primer trimestre del 2021



"En el Perú, desafortunadamente, estamos bastante atrasados en el tema. No tenemos una cobertura para el 100% de la población como la tienen otros países, sino tan solo tendríamos para menos del 30% de la población, tal como lo ha indicado The Economist", dijo.



Jaime Reusche indicó que el Comando Vacuna está preocupado por que aún el Gobierno no ha completado un convenio específico de distribución y logística con el laboratorio Pfizer/BioNTech , con el que solo tenemos un acuerdo bilateral.



"Sería bueno preguntarles al Ministerio de Salud y a la ministra si es que está totalmente culminado el único acuerdo que tenemos y después cuál ha sido la razón para no suscribir otros acuerdos y convenios cuando ya se tenían todos los elementos para hacerlos", dijo.

Asimismo, Jaime Reusche consideró que la razones para que el Minsa no firmara un acuerdo con la farmacéutica AstraZeneca por 'falta de información' no son correctas, ya que otros países si han suscrito acuerdos con este laboratorio.



"Esos 30 millones de dosis que debieron entrar al Perú se fueron a otro país, era la vacuna más económica de todas. El problema es que no hay más capacidad de producción. Los convenios que no se suscriben se van a otros países y después no se puede comprar más dosis porque no hay capacidad de producción", lamentó.



