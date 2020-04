Keiko Fujimori, excongresista y excandidata a la Presidencia de Perú. | Fuente: AFP

Ante los casos de coronavirus registrados en las cárceles del país, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, instó a las autoridades a tomar medidas a favor de los reclusos y los trabajadores del Inpe.



"Me duele mucho ver la desesperación de tanta gente que lo único que está pidiendo es no morir en medio de la indiferencia. Por favor, la muerte no se puede vencer sólo con buenas intenciones. Todos tenemos el mismo derecho a la vida", dijo.



En un pronunciamiento difundido en las redes sociales, la excandidata presidencial, quien cumple prisión preventiva por el caso Odebrecht en el penal Anexo de Mujeres, ubicado en el distrito limeño de Chorrillos, pidió que se realicen "pruebas de descarte urgentemente". "Hay muchos internos con síntomas que no tienen la atención que necesitan", remarcó.



Keiko Fujimori dijo que el caso de Antauro Humala, quien fue contagiado de COVID-19 según dio a conocer en vísperas el congresista de Unión Por el Perú (UPP), José Vega. "es solo un ejemplo de lo que estamos viviendo". "No es posible que siendo positivo a coronavirus no haya sido trasladado a un hospital", agregó.