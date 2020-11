Presidente Vizcarra ofrece un nuevo pronunciamiento. | Fuente: Foto: Presidencia / Video: RPP Noticias

El presidente Martín Vizcarra enseñó tres cuadros de la evolución de la pandemia COVID-19 desde su inicio hasta la actualidad. Uno de estos, referido a la curva epidémica, muestra cuatro meses de incremento de contagios -entre fines de junio y la primera semana de agosto- y un posterior descenso.

"Ahora estamos, más o menos, en niveles de contagio similares a la primera semana o quincena de marzo", señaló el jefe de Estado durante un pronunciamiento del Poder Ejecutivo.

En cuanto a la curva de hospitalizados, la gráfica mostrada en la conferencia revela que a mediados de julio se llegó a un pico, con más de 14 mil hospitalizados. Luego de esto, esta cifra comenzó a bajar "de manera constante", teniendo en la actualizad alrededor de 4 mil hospitalizados.

"En los últimos dos meses y medio ha disminuido a nivel nacional en 10 mil las personas que estaban hospitalizadas. No quiere decir que no haya gente que se siga contagiando porque, como lo hemos dicho, la pandemia no ha concluido, el virus no se ha ido, está aquí entre nosotros, pero cada vez hay menos cantidad de contagiados", apuntó.

"Ingresan al hospital hospitalizados varios de los pacientes que tienen síntomas moderados, pero es mayor la cantidad que sale del hospital que la cantidad que entra en las últimas 10 semanas y por eso vemos cómo baja la curva de hospitalizados en más de 10 mil personas en los últimos meses", agregó.



