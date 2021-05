A Estados Unidos llegan miles de personas provenientes de países donde el proceso de vacunación todavía no alcanza a ser masivo para los menores de 60 años. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JOE RAEDLE

El Ministerio de Salud calcula que son aproximadamente 70 mil peruanos que se han vacunado en el extranjero. El viceministro de Salud Pública, Gustavo Rossel, indicó en RPP Noticias que, aunque la cifra no es significativa, sí se implementará un padrón para que las personas que viajaron a vacunarse lo declaren.

“El cálculo aproximado de vacunados en el extranjero es 70 mil personas, a la fecha. En realidad, de los 25 millones que tenemos para vacunar, no es cifra significativa. Las personas lo pueden manifestar libremente, vamos a generar un padrón para que ellos lo manifiesten”, indicó.

En la misma línea, el vocero del Ministerio de Salud Arturo Granados declaró para esta nota que el registro era una medida a evaluación dentro del Ministerio, debido a que es necesario poder contarlas dentro del registro nacional.

“Lo que tenemos es un padrón nacional que es universal que es el de Reniec, donde están estas personas. Ciertamente al no vacunarse en el Perú no las tenemos registradas. Lo mejor es que se haga una declaración de su vacunación. Si ese número de peruanos es un número significativo, tenemos que abrir el registro para que declaren que se han vacunado y con qué vacuna”, dijo.

Granados indicó que en este momento la prioridad dentro del Minsa es la vacunación de los adultos mayores y de las personas con comorbilidad. “Ahora estamos concentrados en vacunar a todos los peruanos que están en el registro universal. Hemos incorporado a los residentes extranjeros. Estamos concentrados en esas prioridades y vacunar a los mayores de 60 y personas con comorbilidad. Pero ciertamente se tiene que evaluar las personas que se han vacunado en el extranjero para que esté documentado que están protegidas”, manifestó.

Augusto Tarazona, presidente del Comité Nacional de Salud Pública del Colegio Médico del Perú, consideró que es necesario dicho registro, “porque el gran problema es la falta de vacuna y cada vacuna cuenta”.

“El Estado, a través de Migraciones, u otro mecanismo debería tener un registro de aquellas personas que ya se vacunaron para no duplicar la vacuna. El ciudadano debería tener la conciencia de que si ya está vacunado no debería quitar la oportunidad a otra persona”, manifestó.

El médico dijo que se podría pedir a los peruanos que ingresan al país declarar si han sido inmunizados. “Lo que se puede hacer va a depender mucho de los ciudadanos. Por ejemplo, de una declaratoria al momento de su ingreso al país si ya fue vacunado o no en otro lado. Lo más practico es una declaración jurada si recibió o no. Esa declaración jurada podría pasar a la base de datos nacional que el Ministerio de Salud tiene para registrarlo como vacunado”, sostuvo.

Para el exministro de Salud Víctor Zamora la implementación de un registro para los peruanos vacunados en el extranjero teóricamente es necesario, aunque al mismo tiempo podría resultar difícil de montar un registro así.

“Aunque teóricamente es necesario saber quién se ha vacunado y quién no, porque no nos sobran las vacunas, va a ser muy difícil montar un registro de vacunación de estos individuos. Es una tarea necesaria, pero no lo considero viable”, indicó.

“En este momento tampoco es que el volumen de personas que se han vacunado en extranjero sea muy grande con respecto a la población general. En términos de gestión, los gestores estarían distraídos en un grupo pequeño cuando hoy están concentrados en la gran mayoría de personas que no ha viajado. Entonces, las personas que han viajado deberían informar que han recibido vacuna, el estado debería tener registro, teóricamente sí, pero es muy complicado”, añadió.



¿Vacunación doble?

Los especialistas consultados señalaron que las personas que ya recibieron su vacuna en el extranjero no deben recibir las dosis que entrega el Estado como parte de la campaña de vacunación nacional.

“Lo más indicado seria que las personas que se han vacunado en el extranjero declaren que se han vacunado y con qué vacuna para tenerlas en el registro nacional. Si las personas han podido viajar no deberían pedir otra vacuna más porque ya están protegidas”, manifestó Granados.

A su turno Tarazona reiteró que una vacunación doble no tendría sentido: “Si vuelven acá y tienen la oportunidad de vacunarse nuevamente, en realidad sería una doble vacuna que no tendría ningún sentido”.

Hace unos días, la farmacéutica Pfizer anunció que se requerirá una tercera dosis entre 9 y 12 meses después de la primera. El exministro Zamora dijo que en el caso de peruanos vacunados en el extranjero que no puedan completar su tercera dosis en Estados Unidos, tendrían que informar de ello al Ministerio de Salud.

“Si ya han recibido vacunación en el extranjero, esas personas no deben ser vacunadas nuevamente con ningún otro producto. Puede existir la necesidad de vacunar, por ejemplo, la tercera dosis con Pfizer. Hay un grupo de personas que han ido a EE.UU. se han puesto las dos dosis y han regresado. Si no pudieran viajar para su tercera dosis tendrían que notificar acá que han recibido las dos dosis”, manifestó.

PODCAST RPP | ¿Qué nivel de protección brinda la vacuna de Pfizer?

Estudio determinó que la vacuna de Pfizer brinda alta protección cuando es aplicada doce semanas entre la primera y segunda dosis. ¿Cómo se realizó y cómo se explican estos resultado?, el Dr. Elmer Huerta nos explica.