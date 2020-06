El Gobierno tomó nuevas medidas en la lucha contra la COVID-19. | Fuente: Foto: Andina

El Gobierno amplío el Estado de Emergencia Nacional desde el 1 al 31 de julio por la pandemia por el nuevo coronavirus. A través de una norma publicada en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, se disponen nuevas reglas para aplicar el aislamiento social obligatorio (cuarentena) y la inmovilización social obligatoria (toque de queda), los cuales serán focalizados por regiones y por grupos de riesgo.

¿Quiénes deberán continuar en aislamiento social?

A nivel nacional, y sin excepciones, los niños, niñas y adolescentes menores de 14 años, así como las personas en grupos de riesgo, como adultos mayores de 65 años y las personas que presenten comorbilidades conforme lo determina la Autoridad Sanitaria Nacional.

¿Dónde se mantiene el aislamiento social obligatorio?



El Gobierno dispuso que se mantenga el aislamiento social obligatorio (cuarentena) en los departamentos de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash. En el resto del país, se levanta el confinamiento.

En las regiones mencionadas está permitido el desplazamiento de las personas únicamente para la prestación y acceso a servicios y bienes esenciales, así como para la prestación de servicios de las actividades económicas autorizadas.

¿Dónde es obligatoria la inmovilización social?

A nivel nacional se dispone la inmovilización social obligatoria (toque de queda) de todas las personas en sus domicilios desde las 10 p.m. hasta las 4 a.m. del día siguiente, de lunes a domingo, con excepción de los departamentos de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash.

En dichas regiones, la inmovilización social obligatoria de las personas en sus domicilios rige desde las 8 p.m. hasta las 4 a.m. del día siguiente. El domingo, la inmovilización social obligatoria es todo el día.



Durante el toque de queda, podrá circular el personal estrictamente necesario que participa en la prestación de los servicios de abastecimiento de alimentos, salud, medicinas, servicios financieros, entre otros. También se permite el desplazamiento de aquellas personas que requieren de una atención médica urgente o de emergencia.

¿Qué actividades no están permitidas?

Quedan restringidos el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales. También el de la inviolabilidad del domicilio y las libertades de reunión y tránsito en el territorio.

¿Se puede circular los domingos a nivel nacional?

El Gobierno ha levantado la prohibición que impedía a sus ciudadanos salir de casa los domingos durante el estado de emergencia por el nuevo coronavirus.

Sin embargo, esta medida no aplica a los habitantes de las siete regiones en las que se mantiene esta restricción como parte de la cuarentena obligatoria que deben seguir acatando. En el resto del país, la inmovilización social obligatoria (toque de queda) del día domingo solo regirá entre las 10 p.m. y 4 a.m. del lunes.

¿En julio se podrá viajar a cualquier parte del país?

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, anunció que las regiones de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash no están consideradas dentro de la reanudación de vuelos nacionales y transporte interurbano contemplada en la tercera etapa de la reactivación económica, la cual está prevista para julio.

¿Qué pasa si ocurre un rebrote?

El ministro de Defensa, Walter Martos, señaló que el Gobierno confía en que en las próximas semanas no se registre un rebrote de casos de COVID-19 con el levantamiento de la cuarentena. No obstante, aseguró que, en caso esto ocurra, el Gobierno no dudará en retomar algunas restricciones pasadas como la inmovilización total los domingos o endurecer el toque de queda.

¿Restaurantes recibirán al público en sus locales?

El ministro Martos adelantó en RPP que dentro de pocos días se publicarán las actividades que se activarán en esta tercera fase de reactivación económica. Entre estas, mencionó la apertura de los restaurantes "con alguna asistencia presencial". Al respecto, señaló que en el pasado Consejo de Ministros, los ministros de Comercio Exterior y de la Producción explicaron los protocolos que se han implementado como la distancia social y el aforo.

