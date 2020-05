El médico indicó que hace dos días presentó su carta de renuncia a comité del COVID-19 del Ministerio de Salud. | Fuente: Andina

"Ya no estamos recibiendo adultos mayores en la Unidad de Cuidados Intensivos". Esa fue la dura realidad que compartió el médico Jesús Valverde, quien se destaca como médico de UCI en el Hospital 2 de mayo. En conversación con RPP Noticias, este expresó que se está prefiriendo internar a pacientes con coronavirus que cuenten con un mejor pronóstico.

"No estamos dando cabida a gente que tiene un mejor pronóstico que otro. Hay una lista de espera de pacientes que esperan entrar a UCI. Estamos prefiriendo a personas que tienen un mejor pronóstico. No tenemos por qué ocultarlo", expresó Valverde.

"¿Quién tiene un mejor pronóstico? Hablando en simple no son los adultos mayores, los que no tienen complicaciones, los que de alguna manera estuvieron estables en sus domicilios haciendo su vida común. Los médicos tenemos que luchar por cada vida, pero estamos en una fase de selección. Esa es la verdad", complementó.

Valverde, quien hasta hace dos días fue miembro del comité de expertos COVID-19 del Ministerio de Salud, expresó que presentó su carta de renuncia luego de las declaraciones que brindó el ministro, Víctor Zamora. Además, señaló que otro punto que tomó a consideración para renunciar fue el retiro de ventiladores mecánicos en el nosocomio.

Por otro lado, al ser consultado sobre las declaraciones del presidente Martín Vizcarra -quien afirmó que el Perú ya llegó a la meseta de contagios-, el médico expresó que en su trabajo diario ve todavía un ascenso de casos.

"No tenemos cálculos matemáticos, sino casos del día a día. Si me pides comparar desde hace dos semanas, seguimos peor. Estamos con más cantidad de pacientes, más pacientes en medicina general, más pacientes en UCI. Yo veo un ascenso, no veo una meseta. Los hospitales están colapsados y no veo que hayamos llegado a un nivel", apuntó.

Situación en el Hospital Dos de Mayo

Hace unas semanas, una delegación del Ministerio de Salud ingresó al nosocomio para retirar 11 ventiladores con destino a los hospitales Hipólito Unanue y el de Emergencias de Villa el Salvador. Los médicos de nosocomio lo calificaron como “una represalia” después de que hicieran pública la existencia de 40 camas UCI para pacientes COVID-19 que no eran utilizadas.