Ernesto Gozzer, médico epidemiólogo y especialista en Salud Pública de la Universidad Cayetano Heredia, expresó que estos meses previos a la llegada del verano son el momento ideal para abordar un plan de contingencia para el verano 2021.

En conversación con Encendidos, el experto resaltó que por un tema de salud mental, lo ideal es tener espacios públicos disponibles, pero con los protocolos de bioseguridad contra la COVID-19.

"Este es el momento en el que se deben de realizar una especie de pilotos de manera en cómo se usan las playas. Ya no se pueden usar como antes con tanta gente y ya tampoco se podrán hacer campamentos", señaló.

Bajo esa línea, el médico precisó que el Ministerio de Salud es el que debe de tomar las riendas sobre las medidas y así evitar que las playas se conviertan en los próximos focos infecciosos.

"Las medidas deben de ser acatadas por todos y se está haciendo un tema político cuando la autoridad nacional, que es el Ministerio de Salud, debe de decidir cuál es la recomendación", precisó.

Por otro lado, Gozzer pidió a los ciudadanos evitar la automedicación en caso que se hayan infectado de la COVID-19, específicamente evitar tomar antibióticos.

"No antibióticos, no anticoagulantes y no corticoides, por favor", indicó. Asimismo, se refirió sobre el retiro de la hidroxicloroquina e ivermectina para el tratamiento del nuevo coronavirus.

Sobre estos, indicó que su uso únicamente debe limitarse al uso académico o investigativo.

