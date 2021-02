Pilar Mazzetti | Fuente: PCM | Fotógrafo: PRESIDENCIA PERU

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, afirmó este jueves que desconoce si alguna autoridad del Gobierno ha participado en los ensayos clínicos para la vacuna de Sinopharm que se realizaron en el Perú.

El Ministerio de Salud citó a la titular del sector en su cuenta de Twitter: "Desconozco si alguna autoridad de gobierno se ha sometido a dichos ensayos de investigación".

Asimismo, el ente rector informó que "los ensayos clínicos realizados por el laboratorio Sinopharm han sido desarrollados por dos prestigiosas casas de estudios universitarios. Han participado 12 000 voluntarios, cuya decisión fue personal y privada".

Pleno del Congreso acuerda citar a ministros

El Pleno del Congreso aprobó esta tarde citar a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, así como a los ministros de Salud, Pilar Mazzetti, y de Trabajo, Javier Palacios, luego de que el exmandatario Martín Vizcarra revelara que participó en los ensayos clínicos para la vacuna de Sinopharm en el Perú.

La asistencia de cada ministro se votó de manera independiente. Primero se decidió sobre la presencia de la ministra Pilar Mazzetti, a favor de la cual votaron 104 congresistas, mientras 2 se opusieron y 5 se abstuvieron de emitir opinión.

Luego le tocó el turno al ministro Javier Palacios, cuya invitación al Pleno se decidió con 84 votos a favor, 20 en contra y 11 abstenciones. En su caso, deberá responder también por diversos cuestionamientos al manejo de la pandemia en el Seguro Social de Salud (EsSalud).



En el caso de la titular del Gabinete Ministerial, hubo 69 votos a favor, 37 en contra y 9 abstenciones. Bermúdez Valdivia deberá informar sobre la situación de la pandemia y las vacunas.



Vizcarra revela que participó en ensayos

El expresidente Martín Vizcarra confirmó que fue uno de los 12 mil voluntarios peruanos que participaron de los ensayos clínicos para la vacuna de Sinopharm. Durante un evento en Tacna, confirmó que el 2 de octubre participó de los ensayos que el laboratorio chino realizó en el Perú, pese a que el entonces presidente del Consejo de Ministros no se lo recomendó.

"Consulté con el premier (Walter Martos) y me dijo que no me lo recomienda, que es muy riesgoso. Finalmente tomé la decisión valiente de sumarme a los 12 mil voluntarios y que me hagan la prueba experimental. Fue el 2 de octubre. Para ello, con esa prueba la fase 3 se terminó y la vacuna fue aprobada el 31 de diciembre y recién tiene validez", relató.

En la conferencia, en la que estuvo acompañado de Daniel Salaverry, Vizcarra señaló que su esposa también fue parte de estos ensayos de la vacuna china. Al ser consultado sobre la razón por la que no dio a conocer a la población esta decisión, el expresidente se amparó en la reserva del estudio de laboratorio.

Además, insistió en que su participación en este ensayo se dio el 2 de octubre, mientras que la validez de la vacuna de Sinopharm recién se dio el 31 de diciembre. Además, insistió en que "no tiene idea" si recibió un placebo o la vacuna, al igual que el resto de los 12 mil voluntarios. "No se sabe, es parte de un estudio", aseguró.