Coronavirus | Soldados ayudan a retirar a miles de ambulantes del mercado Modelo en plena emergencia

Fue necesaria la presencia de soldados para desalojar a comerciantes ambulantes | Fuente: RPP Noticias

Soldados del ejército apoyaron a la Municipalidad de Chiclayo, región Lambayeque, para retirar a miles de vendedores informales, que ocupaban las calles aledañas al mercado Modelo, sin ningún tipo de protección contra el coronavirus.

El desalojo se desarrolló en las calles: Arica, Balta, Manuel Pardo y Juan Cuglievan, donde los ambulantes habían colocado mesas de madera, para comercializar frutas, carne de cerdo, arroz, azúcar y pescado en pésimas condiciones de salubridad.

El alcalde Marcos Gasco, sostuvo que el objetivo es erradicar todos los puntos donde es evidente el contagio por la aglomeración de gente sin ninguna medida de protección. Además porque en plena emergencia, los informales atentan contra la salud pública al dejar las calles llenas de basura.

Nuevos horarios para mercados

Del mismo modo en diálogo con la Rotativa del Aire de Chiclayo, el Sub Gerente de Promoción Empresarial, Ernesto Bocanegra sostuvo que para proteger a la población se dispuso que a partir de hoy los once mercados de Chiclayo atenderán solo de 7:00 am a 2:00 pm de lunes a viernes y los sábados y domingos de 7:00 am a 1:00 pm.

Para mejorar la seguridad se vigilará que todos los vendedores y compradores acudan con sus mascarillas, que se evite el ingreso de niños y adultos mayores y que se respete el aforo establecido en cada recinto comercial.