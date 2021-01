Zamora ante pedidos de uso de ivermectina: Es un medicamento que genera una falsa sensación de seguridad | Fuente: Andina

El exministro de Salud, Víctor Zamora, advirtió que la ivermectina puede causar una falsa sensación de seguridad a las personas que la tomen a fin de minimizar los síntomas del nuevo coronavirus y que podría hacer perder tiempo valioso para que los profesionales de la salud puedan atender a un paciente.

En declaraciones a RPP Noticias, el médico indicó que, en un inicio de la pandemia por la COVID-19, un grupo de expertos aprobó la prueba de este medicamento. Sin embargo, con el pasar de los meses, se determinó que la ivermectina no es beneficiosa en ninguna etapa de la enfermedad, por lo que ahora solicita que sea retirado del esquema del Ministerio de Salud.

“No hay medicamento para prevenir el nuevo coronavirus y, en cuanto a su potencial beneficio terapéutico, no ha sido demostrado hasta el momento; por lo tanto, yo ya he recomendado en varias oportunidades, que no habiéndose probado lo que esperábamos al inicio de la epidemia, debe ser retirado por varias razones”, indicó.

“Yo quisiera volver a hacer un llamado a la población. Cuando ustedes toman ivermectina, les genera una falsa sensación de seguridad: 'No me va a pasar nada, porque ya estoy tomando este medicamento'. Falso, es probable que le pase mucho”, agregó.

Solo debe ser prescrita por médicos

Ante los recientes pronunciamientos de candidatos a las elecciones generales 2021 respecto del uso de este medicamento para tratar la COVID-19, Víctor Zamora indicó que actualmente la ivermectina solo puede ser prescrita por un médico cuando este lo crea conveniente. Reiteró su llamado a la ciudadanía a no utilizarla por su cuenta.

“La norma actualmente establecida por la autoridad sanitaria dice que el medicamento ivermectina debe ser prescrito por el médico tratante, no por la autoridad, no por el gobernador regional, no por el bodeguero de la esquina, no por el farmacéutico. Es con una receta médica, el médico debe decir si usarla o no”, señaló.

En esa línea, sostuvo que si una persona cree que se ha contagiado del nuevo coronavirus, lo que debe hacer es mantenerse en su domicilio utilizando mascarilla, lavarse las manos, buscar sacarse una prueba de descarte y, lo más importante, conseguir un oxímetro de pulso.

“Actúen como si estuvieran infectados, pónganse su mascarilla, lávense constantemente las manos; si es posible tengan una prueba diagnóstica, llamen a su centro de salud y consíganse un oxímetro de pulso, es un aparatito que les permite medir cuánto de oxígeno hay en la sangre. Si ese indica menos de 94, usted tiene que salir al establecimiento de salud más cercano para que sea visto con un médico”, dijo.