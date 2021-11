Ministro de Salud se refirió al uso de la tercera dosis. | Fuente: Foto: Minsa

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, adelantó que su sector se proyecta a llegar con la dosis de refuerzo a toda la ciudadanía de manera paulatina. Recordó que hace menos de tres semanas se inició con la aplicación de la tercera dosis al personal de salud, luego se incorporó a la población mayor de 65 años y a la fecha se cuenta con más de 250 mil personas inoculadas.

"Este criterio de dar la tercera dosis a personas a trabajadores de salud, personas mayores de 65, o con algún nivel de inmunodepresión se va a extender a bomberos, fuerzas armadas y al resto de la ciudadanía, con más de seis meses de haberse aplicado la segunda dosis", detalló.

Luego de ratificar que se asegurará que niños y niñas de 12 años a más serán vacunados, el ministro informó que se están sosteniendo conversaciones intensas con Pfizer para la adquisición de las vacunas aprobadas para infantes de 5 a 11 años, y aclaró que estos biológicos son distintos a los que actualmente se utilizan en el Perú, de la misma marca.



"Con respecto a niños de 5 a 11 años todavía no tenemos el protocolo, la vacuna Pfizer es distinta a la que ya usamos, estamos en conversaciones intensas para adquirir esta vacuna y alrededor del mes de enero podemos estar vacunando a este grupo", puntualizó.

Importancia de la vacunación a niños de 5 a 11 años

El titular de Salud comentó que esta vacunación permitirá fortalecer el pronto retorno a clases presenciales. "Este es objetivo es muy importante porque sabemos la importancia de volver a la socialización de nuestros niños. Es una meta que estamos planteando", reiteró.



Cevallos destacó que alcanzar más del 56% de la población objetivo ha demandado un gran esfuerzo y un dique de contención frente a la tercera ola que ha afectado otros lugares del mundo. Sin embargo, continuar avanzando "significa la necesidad de un compromiso colectivo, ya que la pandemia no ha terminado y está la posibilidad de un importante rebrote".



"Estamos entrando a enfrentar la vacunación en los sectores poblacionales con mayor resistencia a la vacunación, donde hay campañas diciendo que las vacunas no son efectivas o no sirven, ese es un problema no solo del Perú, sino internacional, y tenemos que trabajar en conjunto para superar este bache y avanzar", subrayó.

